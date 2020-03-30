Detroit Oto Fuarı İptal; Fuar Alanı Corona Hastanesi Oluyor

Coronavirüs salgını nedeniyle iptal edilen etkinliklerin arasına bir dev fuar daha eklendi. Ancak bu sefer iptal edilme sebebi zamanlama değil; fuar alanının hastaneye dönüştürülmesi.

30 Mart 2020 21:00

Levent Öztürk