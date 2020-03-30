Detroit Oto Fuarı İptal; Fuar Alanı Corona Hastanesi Oluyor

2020'nin büyük otomobil fuarlarından bir daha, COVID-19 salgını sebebiyle iptal edildi. Ancak bu sefer bu iptalin zamanlamadan ziyade, var olan mücadeleyi desteklemeyi hedeflediği söylenebilir. Organizatörler, Detroit Oto Fuarı'nı (resmi adıyla Kuzey Amerika Uluslararası Oto Fuarı) iptal etmeye karar verdiler ve fuarın düzenlendiği mekan olan TCF Center, Coronavirüs hastaları için sahra hastanesine dönüştürülüyor. Bir sonraki fuar Haziran 2021 tarihine, yani bir önceki etkinlikten iki buçuk yıl sonraya kadar düzenlenmeyecek.
Detroit toplantısı, Amerikalı otomobil üreticileri için oldukça önemli bir fuar ve yabancı markaların bölgede kendilerini göstermeleri için de büyük bir fırsat yaratıyor. Ancak daha yakın zamanda fuarın, elektrikli araçlar ve bağlantılı teknoloji gibi yeni alanlara adım atılırken her tür markanın katılımını gördüğü söylenebilir.
Tabii ki firmalar yeni araçlarını tanıtmaya ve eğer sorun çıkmazsa daha sonra gerçekleştirilecek olan fuarlara katılmaya devam edecekler. Ancak en azından bir süre boyunca bu araçları fiziksel olarak görmek daha zor olacak.
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