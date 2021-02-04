Deutsche Telekom'dan 6,5 milyon TL Ödüllü Yarışma

Deutsche Telekom tarafından başlatılan uluslararası bilim yarışması Telekom Challenge geleceğin ev ağlarını kuracak yaratıcı beyinleri arıyor. Dünyanın her ülkesinden katılımcıların yarışacağı mücadele toplam ödül 700 bin Euro'nun üzerinde. Yani mevcut kurla yaklaşık 6,5 milyon TL seviyesinde.