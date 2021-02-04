Deutsche Telekom'dan 6,5 milyon TL Ödüllü Yarışma

Alman bilgi teknolojileri ve telekomünikasyon şirketi Deutsche Telekom'un araştırma ve geliştirme birimi T-Labs, uluslararası bilim yarışması Telekom Challenge'ı başlatıyor. Ev ağlarında yeni nesil veri dağıtımı ve güvenliği konusunda yenilikçi fikirlere sahip bilim insanları ve uzmanları arayan "Telekom Challenge", üniversiteler, araştırma merkezleri, şirketler ve start-up'lar bünyesinde ulusal ve uluslararası araştırma topluluğunun en parlak beyinlerine ulaşmayı hedefliyor.
15 MART'A KADAR BAŞVURU ALINACAK
Dijital çağda ev ağlarının güvenliği açısından inovatif çözümler ve yapılar geliştirilmesi için önemli bir çağrı niteliğinde olan Telekom Challenge yarışması, "Araştırma" ve "Geliştirme" olarak iki kategoriden oluşuyor. "Araştırma" kategorisinde, ev ağlarında yeni nesil veri dağıtımına yönelik bilimsel makaleler değerlendirilirken, "Geliştirme" kategorisinde veri dağıtımı güvenliğine yönelik iyileştirme çözümleri değerlendirilmeye alınacak. Her iki bölümden 10'ar finalist belirlenecek. Ödül Töreni'nin Eylül ayında düzenleneceği yarışmada, Araştırma kategorisi birincisine 150 bin Euro, Geliştirme kategorisi birincisine ise 75 bin Euro olmak üzere, başarılı fikirlere toplamda 700 bin Euro'nun üzerinde ödül dağıtacak. 15 Ocak tarihinde start verilen Telekom Challenge yarışmasının başvuruları 15 Mart'a kadar adresinden yapılabilecek.
YENİLİKÇİ FİKİRLERE İHTİYACIMIZ VAR
Telekom Challenge yarışmasının uluslararası boyutta bir yarışma olduğuna dikkat çeken Deutsche Telekom Teknoloji ve İnovasyon Yönetim Kurulu Üyesi Claudia Nemat, "Geleceğe yönelik yenilikçi yaklaşımlar ve ev ağlarında güvenli veri dağıtımı konusunda heyecanlıyız. Bu yarışmayla uluslararası seviyede en parlak beyinlere ulaşmayı hedefliyoruz" dedi. "Teknolojik dönüşüm ve dijital altyapıların ekonominin her alanını baştan şekillendirdiğinin altını çizen Deutsche Telekom Türkiye Genel Müdürü Sinan Kılıçoğlu ise, "Önümüzdeki dönemde çalışmalarımızı dört temel alana odaklıyoruz. Bunlar; bulut hizmeti, konektivite, dijitalleşme ve güvenlik. Özellikle güvenlik altyapısı olmadan dijital çağı sorunsuz sürdürmek mümkün değil. Dijital dönüşümü iyi anlayıp doğru adımları atabilirsek, artı değer üretebiliriz. Bu süreçte yenilikçi fikirlere çok ihtiyacımız var" diyor.
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