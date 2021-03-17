Dev Asteroid, Dünya'ya En Yakın Geçişini Yapacak. Peki Çarpma Riski Var mı?

20 yıl önce keşfedilen asteroid 2001 FO32, sadece 4 gün sonra, Dünya'ya en yakın geçişini yapacak. Peki ama 2001 F032 Dünya için tehlikeli mi? Çarpma riski var mı?

Dev asteroid Dünya'ya yaklaşıyor!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Ters soru işareti nasıl yapılır? Anlamı nedir? Bilgisayarda ters soru işareti yapma
Alfa işareti nasıl yapılır? Bilgisayar klavyesinde alfa işareti yapılışı
Nokta işareti klavyede nasıl yapılır? Bilgisayar klavyesinde nokta işareti
Küçüktür işareti nasıl yapılır? Bilgisayar klavyesinde küçüktür işareti

Günün En çok Okunanları
'Sahte Elon Musk'ın 'bitcoin' tweetine inanıp 560 bin dolar kaybettim'
Deepfake Teknolojisini Çıplak Görüntüler İçin Kullanan Anne Tutuklandı
Hacker Savaşı Başladı: Hacker'lar, Hacker'ların Bilgilerini Satıyor!
Yeni MateBook ve FreeBuds Modelleri Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı!
Dev Asteroid, Dünya'ya En Yakın Geçişini Yapacak. Peki Çarpma Riski Var mı?

 

 