Dev Asteroid, Dünya'ya En Yakın Geçişini Yapacak. Peki Çarpma Riski Var mı?

20 yıl önce keşfedilen asteroid 2001 FO32, sadece 4 gün sonra, Dünya'ya en yakın geçişini yapacak. Peki ama 2001 F032 Dünya için tehlikeli mi? Çarpma riski var mı?