Dev Asteroid, Dünya'ya En Yakın Geçişini Yapacak. Peki Çarpma Riski Var mı?

20 yıl önce keşfedilen ve belirli aralıklarla Dünya'nın yanından geçen asteroid 2001 FO32 bu yıl Dünya'ya çok yakın bir mesafeden geçecek. Üstelik bu geçiş sadece 4 gün sonra, 21 Mart günü gerçekleşecek. Ancak paniğe neden yok, zira çarpma tehlikesi bulunmuyor. Yakın derken, uzay ölçeğinde konuşuyoruz. Dev asteroit Dünya'nın 2 milyon kilometre yanından geçecek. Bu uzaklık, asteroidin Dünya'ya en yakın geçişi olacak.
2001 FO32'nin boyutunun 440 ila 680 metre arasında olduğu tahmin ediliyor. Bu nesnenin gezegenimizle en yakın yan geçişi bu yıl gerçekleşecek, bu nedenle bilim insanları bu kayayı ayrıntılı olarak gözlemlemeyi hedefliyor. NASA Yeryüzüne Yakın Nesne Çalışmaları Merkezi direktörü Paul Chodas, "2001 FO32'nin Güneş etrafındaki yörüngesi 20 yıl önce keşfedildi ve son derece düzenli. Asteroidin Dünya'ya 2 milyon kilometreden fazla yaklaşma şansı yok" diyor.
Asteroid 2001 FO32'yi daha iyi anlamak için iki ana araştırma türü yürütülecek. Radar gözlemleri, asteroidin şekli ve boyutunun daha iyi anlaşılmasını sağlayacak. Bu çalışma radyo antenleri California, Avustralya ve İspanya'da bulunan Deep Space Network tarafından yürütülecek. Bu çalışmaların asteroidin boyutunu tam olarak ölçeceği, dönüş hızını hesaplayacağını ve hatta bazı yüzey özelliklerini veya muhtemelen küçük uydularını göstereceği düşünülüyor.
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