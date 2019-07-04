Dev Bir Satın Alma Daha Geliyor!
İddiaya göre devase yonga üreticisi Broadcom,dev bir satın alma için görüşmeler içerisinde!
Broadcom, yarıiletken işiyle kalmayıp, yazılıma doğru genişlemek istiyor. Firma, Bloomberg'in bir raporuna göre siber güvenlik firması Symantec'i satın almak için görüşmeler içerisinde.
Yonga üreticisi Broadcom'un sadece birkaç hafta sonra bir anlaşmaya varabileceği söyleniyor. Ancak henüz kesinleşen bir şey olmadığından, görüşmelerin boşa gitme ihtimali de var. Broadcom veya Symantec'ten gelişmelerle ilgili bir açıklama yapılmazken, basında yer alan haberler üzerine Symantec'in hisselerinin yüzde 22 değer kazanması dikkat çekti. Anlaşmanın başarıyla yapılması halinde Broadcom, geçen sene 18 milyar dolara satın aldığı CA Technologies'in ardından ikinci büyük satın almasını yapmış olacak.
Symantec, geçtiğimiz günlerde yayınladığı yıllık raporuna göre firma, şu an dünyanın en büyük siber güvenlik yazılımı üreticisi konumunda ve 350.000'in üzerinde kuruluşa, 50 milyon kullanıcıya ürün ve hizmet sağlıyor. Ancak firma, geçtiğimiz sene artan rekabet gibi bazı sıkıntılarla karşılaşmış, CEO'su bir anda görevden ayrılmış ve finansal incelemeye tabi tutulmuştu. Firmanın 2018'de yüzde 33 düşen hisseleri, bu sene yüzde 17 arttı.
Broadcom CEO'su Hock Tan ise geçtiğimiz günlerde teknoloji liderliği yoluyla sürdürülebilir pazar pozisyonlarına sahip şirketler içinde "franchise"ları veya iş gruplarını satın aldıklarını söylemişti.
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