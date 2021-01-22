Dev Gezegen Jüpiter'de Ayakta Durmak Mümkün mü? Yüzeyde Sizi Ne Bekliyor?

Dev gezegen Jüpiter'in atmosferinden içeri girmeyi başarsanız, sizi nasıl bir ortam bekliyor olabilir? Pek ya yüzeye ulaşırsanız, orada ayakta durmanız mümkün mü?