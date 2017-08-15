Dev İnternet Hizmeti İçin Yolun Sonu!

Ülkemizde çok fazla bilinmese de, internetin dev hizmetlerinden biri için daha yolun sonu geldi!

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