Dev İnternet Hizmeti İçin Yolun Sonu!
Ülkemizde çok fazla bilinmese de, internetin dev hizmetlerinden biri için daha yolun sonu geldi!
Amazon, sevilen hizmeti DVD ve Blu-ray kiralama hizmeti Lovefilm by Post'un kapanacağını duyurdu. Firma, üyelerine gönderdiği bir epostada "müşterilerinin video akışını giderek daha sık kullandığını" ve "DVD'ler ve Blu-ray'e olan ilginin azaldığını" söyledi.
Lovefilm by Post hizmetinin kapanacağı tarih 31 Ekim olacak. Bu kararın yol açacağı sarsıntıyı azaltmak isteyen Amazon, 30 Eylül'den itibaren üyeleri ücretlendirmeyecek ve durumdan etkilenen herkese indirimli Fire TV'ler teklif edecek. Böylece üyeler, bir alternatif olarak Amazon'un Prime Video hizmetine ulaşma şansına sahip olacaklar.
Lovefilm by Post'un her zevke yönelik çok geniş kataloğu, aklınızdan geçen herhangi bir filmi veya TV programını bulmanızı neredeyse garantiliyordu. Üye kitlesinin çok büyük olmaması ise disklerin kapınıza hızla ulaşmasını sağlıyordu. Akış hizmetlerinin de elbette kendilerine göre avantajları var. İzlemek istediğiniz filmin kapınıza gelmesini beklemediğiniz gibi, filmleri 4K ve HDR gibi en son formatlarda izleyebiliyorsunuz. Yine de kendi video kitaplığını oluşturan sinema tutkunları, eminiz Lovefilm by Post'un gidişine çok üzülecekler.
Zeynel A. Öztürk
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