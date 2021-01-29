Dev kürek balıkları deprem habercisi olabilir mi?

İnsanlar için bilinmeyen her zaman ürkütücü olmuştur. Denizlerin, okyanusların derinlikleri de bunlardan biri. İçinde binlerce farklı türü barındıran derin denizler, 6 metrelik dev mürekkep balıklarından 32 metrelik mavi balinalara kadar pek çok farklı boyutta canlıyı da içinde saklar. Henüz keşfedilmemiş olan pek çok canlının denizin derinliklerinde yaşadığı biliniyor.
2011 yılının Mart ayında bu canlılardan biri Tohuku depreminden önce ortaya çıktı. Mitolojideki deniz ejderine benzeyen canlı, karaya vurdu. Dev kürek balığı olarak adlandırılan bu canlı 11 metreye varan uzunluğa ve yassı bir yapıya sahipti.
Deprem öncesi çok sayıda dev kürek balığı Japonya sahillerine vurdu. Ardından depremin yaşanması, bu balıkların deprem habercisi olduğuna dair düşüncelerin ortaya çıkmasına neden oldu.
DEPREM UYARICISI NAMAZU
Popular Science'da yer alan habere göre, bu düşüncelerin oluşmasının temel nedeni Japon kültürüne göre deprem gibi doğal afetlerin uyarıcısı olan dev yayın balığı Namazu idi. Namazu'nun insanları yaklaşan bir felakete karşı uyardığına inanılırdı.
DEV KÜREK BALIKLARI DEPREM HABERCİSİ OLABİLİR Mİ?
Bu iddiaların ardından araştırmacılar Kasım 1928 ile Mart 2011 arasında Japonya'da derin deniz balıklarına yönelik 336 gözlem yapıldığını buldular. Ancak bu gözlemlerin hiçbiri, 7,0 veya daha büyük bir depremden önceki 30 gün içinde gerçekleşmemişti. Buna benzer bir sonuç, derin deniz balıklarının görülmesinden sonraki 10 gün içinde 6,0 veya daha büyük bir depremin meydana geldiğine dair herhangi bir rapor bulunamamasıyla da onaylanmıştı.
Bu nedenle dev kürek balıkları ile depremler arasında herhangi bir ilişki söz konusu değildi. Peki ama onları denizin derinliklerinden kıyılara iten şey neydi?
DEV KÜREK BALIKLARI NEDEN KIYIYA VURDU?
Bunun sebebi üzerinde de çalışmalar yürüten araştırmacılar, su sıcaklığın zaman içerisinde değişmesi ve buna bağlı olarak kürek balıklarının yiyecekleri niteliğinde olan planktonların sığ sulara doğru çekilmesinin önemli bir etken olabileceğini buldular. Bulgular, gerçekten de yapılan çalışmalarda anlamlı bir korelasyon sergiliyordu. Fakat bu açıklama, neden karaya vurduklarını hâlâ açıklamıyordu. Bu yüzden henüz hakkında oldukça az bilgiye sahip olduğumuz bu canlıları yakından tanıyabilmemiz için, ekosistemdeki rollerini ve davranışlarını iyi bir şekilde analiz etmemiz gerekiyor.
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