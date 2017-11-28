Dev Markalar YouTube'dan Reklamlarını Çekiyor

Büyük şirketler, YouTube bu sorunu çözene kadar platforma reklam vermeyi durdurduklarını açıkladı!

YouTube'a büyük darbe

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