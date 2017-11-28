Dev Markalar YouTube'dan Reklamlarını Çekiyor
Büyük şirketler, YouTube bu sorunu çözene kadar platforma reklam vermeyi durdurduklarını açıkladı!
YouTube yine reklamcı kaybetmeye başladı. Tenkoloji şirketi HP, şekerleme markası Mars ve bir çok diğer büyük marka, BuzzFeed ve Times'ın iddiaları üzerine YouTube'dan reklamlarını çekti. Haber siteleri, YouTube'da bulunan bazı çocuk videolarının istismar içerdiğini, bazı videoların ise pedofilik yorumlara sahip olduğunu söylüyor. Bazı markalar, YouTube yönetimi bu sorunu giderene kadar platforma reklam vermeyeceklerini açıkladı.
Reklam veren markaların aniden çekilmesi daha önce de "adpocalypse" denilen felaketle sonuçlanmıştı. YouTube, daha fazla markanın çekilmesini önlemek ve son derece uygunsuz içerikleri önlemek için günümüze dek bir çok sıkı önlem aldı ve en ufak tartışmalı bir konunun etiketine sahip videoları reklama kapatmaya başladı. Bu korkunç videoları avlayan algoritma, kurunun yanında yaşı da yakarak geçtiğimiz günlerde ChromeBook'un reklam videosunu "spam ve sahtekarlık" sebebiyle engellemişti.
Herkesin erişebildiği ünlü bir platform olmak, maalesef beraberinde istenmeyen, uygunsuz ve korkunç içeriklerin siteye hastalık gibi bulaşmasına sebep oluyor. Alınan önlemler platformu bir miktar daha temiz hale getirerek reklamcıların geri dönmesini bir miktar sağlarken, bir çok kanalın da reklam vermesi engellendiği için gelir oranları gerekenden fazla düşüyor. YouTube, art arda gelen bu felaketlerden canlı sağ salim kurtulabilecek mi merak konusu.
Ali Ruhi Öztürk
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