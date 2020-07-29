Dev müzik festivali Lollapalooza, Bu Sene Koronavirüs'ün Kurbanı Oldu

Her yıl düzenlenen pek çok ünlü ismin akın ettiği dev müzik festivali Lollapalooza, bu sene sadece internet üzerinden düzenlenecek. Sebebi ise, tabii ki Koronavirüs...