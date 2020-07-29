Dev müzik festivali Lollapalooza, Bu Sene Koronavirüs'ün Kurbanı Oldu

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, Chicago'da her yıl günlerce devam eden devasa müzik festivali Lollapalooza bu yıl gerçekleştirilmeyecek. Muhtemelen yine şaşırtıcı olmayan bir şekilde, bu festivalin yerine devasa bir Lollapalooza canlı yayın akışı düzenlenecek. Chicago Tribune tarafından bildirildiği üzere Lolla2020 asıl festival ile aynı dört gün içerisinde, yani 30 Temmuz ve 2 Ağustos arasında düzenlenecek ve tamamı YouTube üzerinde canlı olarak yayınlanacak. Daha önceki Lollapaloozalar da YouTube üzerinde canlı yayınlanmıştı ancak bu yılın festivali, fiziksel katılım olmayan ilk festival olacak.
Bununla beraber festivalde bazı canlı performanslar gerçekleştirilecek. Tribune'ün söylediğine göre H.E.R., Kali Uchis, Kaskade, Louis the Child, Vic Mensa ve henüz ismi verilmeyen pek çok isim yeni setler gerçekleştirecek. Ayrıca Billboard, şovun 24 yıldır düzenlenen ilk Porno for Pyros performansına da ev sahipliği yapacağını belirtiyor. Grubun resmi üyeleri yeni açıklandı ve Lollapalooza'nın da kurucusu olan Perry Farrell grubun önünde yer alacak. Bu yeni setlere ek olarak yıllar içerisinde düzenlenen, aralarında LCD Soundsystem, Metallica, Yeah Yeah Yeahs, Ellie Goulding, Run The Jewels, Lorde, Alabama Shakes, Tove Lo, Paul McCartney, Chance The Rapper, OutKast, Arcade Fire ve diğerlerinin de bulunduğu 150'den fazla klasik performans da yer alacak.
Tam program Çarşamba günü yayınlanacak ancak dahil olan herkesin tam listesini görmek için resmi siteyi ziyaret edebilirsiniz. Tabi ki bu etkinlik fiziksel olarak festivalde bulunmak ile aynı hissi vermeyecektir ancak müzik hayranlarının sosyal mesafe günlerinde eğlenceli bir zaman geçirmeleri için iyi bir alternatif olduğu da rahatlıkla söylenebilir...
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