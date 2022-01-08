Dev Oyun Etkinliği E3, Üst Üste Üçüncü Yılda da COVID-19'a Yenik Düştü!

Üst üste üçüncü yılda da, dev oyun fuarı E3 fiziksel katılımla gerçekleşmeyecek. Etkinlik, Omicron kaynaklı COVID-19 vakalarının gölgesinde, bir kez daha çevrimiçi düzenlenecek.
Entertainment Software Association'ın GamesBeat'e verdiği demeçte, "COVID-19 ekseninde devam eden sağlık riskleri ve bunun katılımcıların güvenliği üzerindeki potansiyel etkisi nedeniyle E3, 2022'de yüz yüze yapılmayacak. Yine de E3'ün geleceği konusunda heyecanlıyız ve yakında daha fazla ayrıntı açıklamayı dört gözle bekliyoruz" denildi
ESA, pandemi ABD'de etkisini ilk kez hissettirdiği dönemde E3'ün 2020 etkinliğini iptal etmişti. Geçen yıl ise E3, sadece çevrimiçi olarak gerçekleşti.
Bu haftanın başlarında Sundance Film Festivali de yüz yüze etkinlik yapılmayacağını duyurmuştu. Yine bu ay gerçekleşecek olan Grammy Ödülleri ise süresiz olarak ertelendi. CES fuarı bu hafta Las Vegas'ta yüz yüze bir etkinlikle gerçekleşse de, CSA fuarı bir gün erken bitirmeye karar vermişti.
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