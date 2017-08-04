Dev Şirketin Karanlık Tablosunu Bu Cihaz Aydınlatacak!
Zor günler geçiren dev şirket, kötü ikici çeyrek raporlarını açıklarken, bir de önemli müjde verdi!
Görünene göre Fitbit'in yeni akıllı saati, Noel döneminin öncesinde piyasaya hazır olacak. İkinci çeyrek gelir raporunda şirket, giyilebilirin "tatil sezonu öncesi dağıtım için yolda olduğunu ve yılın ikinci yarısı için güçlü bir destek" olacağını belirtmekteydi. Fitbit'in ciddi bir başarıya ihtiyacı var ve bu yeni cihaz, firmaya ihtiyacı olan gelir artışını sağlayabilir.
2017 ikinci çeyrek raporu, bir önceki yılın aynı dönemine göre oldukça kötü gözüküyor. 2016 ikinci çeyrek raporunda gelir 546 milyon dolar olarak belirtilmişken, bu çeyrekte gelir sadece 353 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Birinci çeyreğin de benzer bir şekilde başarısız geçmiş olması ve firmanın yıl geneli için zararda olacağını öngörüyor olması da genel olarak karamsarlığın sürdüğünün işareti.
Belki de yeni akıllı saat, bu karamsar öngörüyü biraz aydınlatabilir ancak son zamanlarda ortaya çıkan söylentiler, geliştirme sürecinde pek çok problem yaşandığını söylüyordu...
Levent Öztürk
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