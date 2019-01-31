Dev Şirketlerin Logolarında Saklı Mesajlar

Her gün karşımıza çıkan bu logolarındaki saklı mesajları muhtemelen daha önce hiç fark etmediniz!

Dev Şirketlerin Logolarında Saklı Mesajlar

Dev şirketleri ve markaları logoları ile tanıyoruz ama o logoların içinde saklanan ilginç mesajların farkında mıyız?

Milyarlarca dolar değerindeki bu şirket ve markalar elbette logolarını tasarlarken içine birkaç küçük gizli mesaj da yerleştirecekti. Sizin için bu logoları inceledik ve şifrelerini çözdük. Galerimizde, bu gizli mesaj dolu logoları inceleyebilirsiniz.

Hepsi galerimizde... Tıklayın...

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