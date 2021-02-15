Dev Taşlardan Oluşan Gizemli Stonehenge Hakkında Şaşırtıcı Bir Bulgu Daha

Büyük taşlardan oluşan ve tarih boyunca gizemi tam olarak çözülemeyen Stonehenge hakkında şaşırtıcı bir bulguya daha ulaşılmış olabilir.