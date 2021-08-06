Devam Eden Tüm Yangınları, NASA Yangın Haritasından Takip Edin!

Ülkemizde devam eden orman yangınları halen tam anlamıyla kontrol altına alınabilmiş değil. Bu yangınlar nedeniyle yanan ağaçlar, hayatını kaybeden hayvanlar ve evlerini terk etmek zorunda kalan insanlar hepimizin ciğerini de yakıyor.
Ama şu anda yangınlarla mücadele eden tek ülke de biz değiliz. Güney Avrupa'da, özellikle Yunanistan, Balkanlar ve İtalya'nın bazı bölgelerinde yüzlerce yangın devam ediyor.
Peki, gerçek zamanlı olarak, Dünya'da devam eden yangınları takip edebileceğiniz bir kaynak olduğunu biliyor musunuz? Dünyadaki tüm yangınlar, NASA'nın ücretsiz orman yangını haritasında yüksek bir doğrulukla gösteriliyor. Harita üzerinde gezinerek, dünyanın dört bir yanındaki mevcut ve hatta halihazırda söndürülmüş orman yangınları hakkındaki tüm bilgileri doğrudan tarayıcınızdan öğrenme şansına sahipsiniz. Haritadaki kırmızı noktalar, yangınları temsil ediyor.
Dahası, NASA teknolojileri sayesinde yangın haritası, bize yıllar önce söndürülmüş yangınlar hakkında bile bilgi veriyor.
NASA'nın yangın haritasına ulaşmak için buraya tıklamanız yeterli...
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