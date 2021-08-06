Devam Eden Tüm Yangınları, NASA Yangın Haritasından Takip Edin!

Ülkemizde devam eden orman yangınları ciğerimizi yakarken, Dünya'nın pek çok köşesinden de benzer görüntüler geliyor. NASA'nın yangın haritası, işte bu yangınları, gerçek zamanlı olarak takip etmenizi ve bilgi edinmenizi sağlıyor!