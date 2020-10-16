DevFest Turkey 2020 İçin Geri Sayım Başladı!

Bu yıl ilk defa pek çok ekibin bir araya gelmesiyle oluşturulan DevFest Turkey 2020,16 Ekim Cuma günü saat 17:30'da online olarak başlıyor. Bu sene pandemi sebebiyle fiziksel gerçekleşmeyecek olan etkinlik, tüm Türkiye'de bulunan Google Developer Gruplarının ortak hazırlığıyla 3 günlük bir online etkinlik olarak karşınızda.
16 Ekim 17.30'da Anatolia ekibinin açılış yapacağı etkinlik, sırasıyla 17 Ekim 12.30 Karadeniz, 17 Ekim 17.00 Akdeniz,
18 Ekim 12.30 Ege ile devam edecek ve 18 Ekim 17.30da Marmara ekibiyle final yapacak.
Etkinlik çeşitli alanlarda Googler, Google Developer Expert ve diğer alanında uzman kişilerin konuşmaları ile dolu dolu bir içeriğe sahip olacak. Toplam 30 civarında konuşma ve 2 workshop olarak organize edilen etkinlik için aşağıdaki link üzerinden YouTube kanalına giderek hatırlatıcı kurabilirsiniz!
GDG (Google Developer Groups) 119 ülke, 736 ekipten oluşan bugüne kadar dünya genelinde binlerce teknolojik organizasyon düzenleyen gönüllü bir topluluktur.
Devfest Nedir?
Tüm dünyadaki Google Developer grupları tarafından her sene belirli tarihler arasında düzenlenen Devfest etkinlikleri, festival havasında geçen, güncel Google teknolojileri ve yeni teknolojiler hakkında konuşmaların, çalıştayların yapıldığı bir etkinlik serisidir.
Alanında başarılı çalışmalar yapmış konuşmacıların, katılımcılara çalıştıkları teknolojiler hakkında bilgi ve birikimlerini aktardığı, yaptıkları çalıştaylar ile katılımcıların kodlama deneyimlerinin artırılacağı bir etkinlik olmasını amaçladığımız etkinliğimizde sen de yerini al!
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