Devil May Cry 5'in tüm sırları açığa çıkıyor!
Efsanevi Devil May Cry serisi, yeni bir oyunla çok yakında piyasaya sürülecek. Peki yapım neler vadediyor?
- Barış Terun
Dante'nin İlahi Komedyası'ndan bolca öge barındıran ve 2001'de piyasaya sürülen Devil May Cry, dünya çapında bir başarı elde etti. Gerek eleştirmenler, gerekse oyun tutkunları yapıma büyük ilgi gösterdi. 2001 ve 2008 arasında çeşitli platformlar için toplam 4 adet DMC piyasaya sürüldü ve hepsi başarılı oldu. Seride aslında en güçlü ikinci iblisi(Şeytan'ın kendisinden sonra) olan ama iyi yola dönerek, Cehennem'e ihanet eden efsanevi Kara Şövalye Sparda'nın oğulları ve onların gerek birbirleri, gerekse iblislerle savaşı ele alınıyordu.
Devil May Cry 4'de iblis güçlerini absorbe edebilen ve güç açısından neredeyse Dante'ye denk olan Nero ile tanıştık. 20 bölümden oluşan oyunda; ilk 10 bölümde Nero'yu, ikinci 10 bölümde Dante'yi yönetirdik. İki kahraman sonunda bir araya geliyor ve muazzam bir tehditi durdurmak için güçlerini birleşiyordu.
"Bozuk olmayan şey tamir edilmez" sözünü pek ciddiye almayan Capcom, 2013 yılında DMC: Devil May Cry ismiyle seriyi yeniden başlattı ve köken hikayesindeki bazı önemli detayları değiştirdi. Oyun, eleştirmenlerden yüksek not alsa da istenen satış rakamlarının yakınından bile geçemedi.
Capcom, dersini almış görünüyor. Devil May Cry, Nero ve Dante'li dördüncü oyundan sonrasını konu alıyor ve reboot'u hiçe sayıyor.
Şimdi oyunun konusuna değinelim: Devil May Cry 4'deki Order of Sword hikayesinden birkaç yıl sonrasında, Red Grave şehrinde bir ağaca ait devasa kökler ortaya çıkıyor ve şehirdeki insanların kanları ile sokakları boyuyor. Sihirli kolu sayesinde büyük güçleri absorbe edebilen Nero ve ortağı Nico, tehditle baş etmek için yeni yollar arıyor. Ne var ki Nero'nun güçleri bir neden ile kayda değer düzeyde zayıflamış durumda. Elbette her şey karardığı anda, Dante'nin ışığı şehirin üzerinde parlıyor ve yollar kesişiyor. Trish, Lady ve Nico'ya ek olarak gizemli bir karakter olan V de tam bu noktada karşımıza çıkıyor. Neler döndüğüne, ancak DMC 5'i bitirdikten sonra vakıf olabileceğiz.
İple çektiğim Devil May Cry 5; 8 Nisan 2019'da Sony PS4, Microsoft Xbox One ve Windows platformları için satışa sunulacak.
Yapımın PC gereksinimleri ise şöyle biçimlendirilmiş:
Minimum:
İşletim Sistemi: Windows 7 64 Bit
İşlemci: Intel Core i7-4770 3.4GHz or better
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce® GTX760 veya üstü
DirectX: Version 11
Saklama Alanı: 35 GB
Önerilen:
İşletim Sistemi: Windows 7 64 Bit
İşlemci: Intel Core i7-4770 3.4GHz veya üsyü
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce® GTX960 veya üstü
DirectX: Version 11
Saklama Alanı: 35 GB
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