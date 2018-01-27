Devlere Büyük Meltdown ve Spectre Eleştirisi!

Aralarında Intel, Apple ve Google gibi devlerin bulunduğu teknoloji şirketleri, Meltdown ve Spectre güvenlik açıkları konusunda adeta topa tutuldu!

Devlere Büyük Meltdown ve Spectre Eleştirisi!

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