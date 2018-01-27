Devlere Büyük Meltdown ve Spectre Eleştirisi!
Aralarında Intel, Apple ve Google gibi devlerin bulunduğu teknoloji şirketleri, Meltdown ve Spectre güvenlik açıkları konusunda adeta topa tutuldu!
Intel ve partnerlerine, Meltdown ve Spectre kusurlarını nasıl idare ettiğiyle ilgili git gide daha fazla eleştiri geliyor ve bu eleştirilerin hedefinde Apple ve Microsoft da var. ABD'li kanun koyucular, olayların gelişme biçiminden hiç memnun değiller. Ya da daha spesifik olacak olursak, halka açıklamanın gecikmesinden ve genel olarak sorunun idare edilişinden rahatsızlar.
Register'ın da yazdığı gibi, Temsilciler Meclisi'ndeki dört Cumhuriyetçi, Intel, Amazon, AMD, Apple, ARM, Google ve Microsoft'un CEO'larına aynı mektubu göndererek bu güvenlik açıkları ile ilgili sorunların idare edilişi konusunda çok sert eleştirilerde bulundu.
Mektup, zaten bildiğimiz konulardan bahsediyor. Meltdown ve Spectre açıklarının geçtiğimiz haziran ayında keşfedildiği ve az önce sözünü ettiğimiz firmaların bu bilgiyi kendilerine sakladığını zaten duymuştuk.
Tabi şunu da anlamak lazım; bu hataların başta gizli tutulmasının sebebi, daha gerekli yamalar hazırlanmadan hacker'lara adeta gel de beni kır dermişcesine açıklama yapmamaktı. Ama mektup buna rağmen, bilginin sadece yedi lider teknoloji firması ile paylaşılmasından ve endüstrinin geri kalanının karanlıkta bırakılmış olmasından rahatsız. Bu yüzden bu güvenlik açıkları geçtiğimiz haftalarda açıklandığında bu firmalar tamamen hazırlıksız yakalandı.
Mektup, Intel'in taktiğinin yanlış olduğunu ve sonuç olarak bir işe yaramadığını söylüyor. Aceleyle çıkarılan yamaların da PC'lerde uyumluluk sorunları ve donmalara sebep olması, sorunların arasında gösteriliyor.
H. Hüseyin Öztürk
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