Devrim Yaratan Diş Fırçası Oral-B iO Tanıtıldı

Şarjlı diş fırçalarına ve bağlantılı fırçalamaya öncülük eden P&G markası Oral-B, devrim niteliğindeki en yeni teknolojisi Oral-B iO'yu tanıttı. Kullanıcı deneyimi, teknoloji, tasarım ve performansta kullanıcı beklentilerini daha önce hiç olmadığı kadar yukarı taşıyan ilham verici araştırmalarla geliştirilen Oral-B iO, fırçalama konusunda daha önce görülmemiş bir adım olarak yeni bir sektör standardı belirliyor.
Tanıtım toplantısında konuşan P&G Türkiye, Kafkasya, Orta Asya; Sağlık Bakımı Ticari Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Burak Akkiriş: "Oral-B, yarım yüzyıldan daha fazla süredir ağız bakımını devrimselleştiren inovasyonlarla bir adım önde olmayı misyonu haline getirmiş bir markadır. Bu kapsamda her zaman ilham veren, ileri teknolojili ve üstün performanslı ürünler sunduk. Ağız bakımında devrim yaratan diş fırçamız Oral-B iO'yu tanıtmaktan mutluluk duyuyoruz," dedi.
Baştan sona yenilikçi bir teknoloji olan Oral-B iO ile ilgili Ar-Ge çalışmaları altı yıldan uzun sürdü. Oral-B'nin mevcut teknolojisinden farklı olarak, Oral-B iO'da bulunan sürtünmesiz manyetik sürücü, enerjiyi doğrudan kıl uçlarına aktarıyor. Bu da en yumuşak ve en etkili temizliği sunarken kullanıcılara keyifli bir deneyim yaşatıyor.
Yepyeni kullanıcı arayüzü, sorunsuz ve son derece kişiselleştirilebilen bir fırçalama deneyimini sunmak için iO teknolojisine, araştırmalara, test ve geliştirme aşamalarına saatlerini ayıran 1.800'den fazla tüketicinin geri dönüşlerinden ilham alarak tasarlandı. Kullanıcıların beğendiği ve üstün ağız bakımını teşvik edip daha kişiselleştirilmiş fırçalama deneyimi sunmaya yardımcı olan özellikler arasında şunlar yer alıyor:
• İnteraktif Ekran, fırça özellikleri ve kişiselleştirme arasında kolay gezinmeyi sağlıyor: Burada karşılama mesajları, fırçalama modları seçimi, dil ayarları ve fırça başlığını değiştirmek için hatırlatıcılar bulunuyor.
• Akıllı Basınç Sensörü, kullanıcıları optimum temizleme basıncını uygulamaları konusunda yönlendiriyor. Sensör, aşırı basınç durumunda kırmızı bir ışıkla uyarı veriyor ve kullanıcılar optimum temizleme basıncını uyguladığında sensör yeşil renkte yanıyor. Böylece Oral-B iO'nun diş hekimi araçlarından ilham alan ikonik yuvarlak fırça başlığı en etkin düzeye çıkıyor.
• Parlak ve manyetik şarj cihazı, neredeyse üç saate yakın bir hızda bir tam şarj sağlıyor. Fırça ekranında takibi kolay bir pil gücü göstergesi bulunuyor.
• Oral-B iO, mobil uygulamasındaki 3 boyutlu grafikler ve fırçadaki yapay zekayla desteklenen AI Brushing Recognition teknolojisine sahip. Böylelikle mobil uygulama, ağız içindeki tüm alanları algılıyor ve fırçalamanın yüzde yüz tamamlanmasını sağlamak için kullanıcıyı, ağzında, fırçaladığı ve kaçırdığı alanları göstererek yönlendiriyor.
• Görsel Zamanlayıcı, kullanıcıların şimdiye kadarki en iyi temizliğe ulaşması için kişiselleştirilmiş bir rehber görevi görüyor. Zamanlayıcı, her fırçalama seansının süresini takip ediyor. Böylece kullanıcılar, dişlerini diş hekimleri tarafından önerilen süre olan iki dakika boyunca fırçalayıp fırçalamadıklarını biliyor. Ekranda beliren gülen yüz simgeleri sayesinde kullanıcılar, hedefe ulaşıp ulaşmadıklarını anlayabiliyor.
Oral-B iO, diş ve diş etlerinde daha derin bir temizlik sağlayarak kullanıcıların ağız sağlığını kolay ve etkili bir şekilde koruduğunu klinik testlerle kanıtladı. Manuel diş fırçalarıyla kıyaslandığında Oral-B iO kullanıcıları, sekiz hafta sonra yüzde 100 daha fazla plak temizliği, bir haftada yüzde 100 daha sağlıklı diş etleri ve diş eti çizgisinde altı kat daha fazla plak temizliği elde etti. Diş eti şişkinliği yaşayan hastaların yüzde 83'ü, 8 hafta içinde sağlıklı diş etlerine kavuştu.
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