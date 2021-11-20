Devrim Yaratan Diş Fırçası Oral-B iO Tanıtıldı

Günlük diş fırçalama deneyimini yeniden tanımlayan ve ilham verici araştırmalarla geliştirilen Oral-B iO, kullanıcılara daha kişiselleştirilmiş bir fırçalama deneyimi sunuyor.

  • Ercan Uğurlu
Devrim Yaratan Diş Fırçası Oral-B iO Tanıtıldı

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve akıllı saat sürprizi
A101 30 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 23 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 16 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var

Günün En çok Okunanları
2021'in En Çok Kullanılan Şifresi Açıklandı; Yine Değişen Bir Şey Yok!
Devrim Yaratan Diş Fırçası Oral-B iO Tanıtıldı
Yeni HUAWEI MateBook 14s'nin Akıllı Ofis ve Üretkenlik Özellikleri
Razer, PlayStation 5 Ürün Gamını Genişletiyor
COVID-19'da Yeni Tehlike: Şimdi de "Geyik Tehdidi" Korkutuyor!

 

 