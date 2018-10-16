Diablo 3 Hayali Başka Bahara Kaldı
Diablo 3, farklı platformlar arasında oyun desteğine kavuşacak mı? Yapılan açıklamalar bu soruyu daha da karmaşık bir hale getiriyor!
Blizzard, Diablo 3'ün platformlar arası oyun desteği alacağına dair söylentiler hakkında sessizliğini bozdu. Geliştirici, oyuncuların heyecanını bilmesine rağmen, Diablo 3 için platformlar arası oyun desteği üzerinde şu anda çalışmadığını tekrarladı.
Bir Blizzard temsilcisi tarafından Comic Book ile yapılan görüşmede, "Oyuncularımızı platformlar arasında bir araya getirme fikrini seviyor olsak da, şu anda Diablo için platformlar arası oyun planımız bulunmuyor" dedi. Diablo 3, iki farklı jenerasyonun konsolları da dahil olmak üzere birçok farklı platformda oynanabiliyor. Oyun, birçok platformda popüler olması nedeniyle bu konuda ciddi bir aday olarak görülüyordu.
Comic Book'un onayından önce, Business Insider'la yapılan bir röportajda bir Blizzard temsilcisi, Diablo 3 platformlar arası oyunun "olup olmayacağı değil, ne zaman olacağı sorusunun" olduğunu söyledi. Bu açıklama da, zindan tabanlı rol yapma oyununun yakında platformlar arası oyunu destekleyeceği yönünde birçok söylentiye yol açmıştı. Bazıları özelliğin bu yılın BlizzCon'unda açıklanabileceğini - Diablo: Reign of Terror'ün yeni bir oyun olması gibi - düşünüyordu, fakat durum böyle görünmüyor.
Blizzard daha önce çalışmalarında birkaç Diablo projesi olduğunu açıklamıştı. Bunların birincisi olan, Nintendo Switch'e gelen Diablo 3, çoktan duyuruldu. Ancak, Blizzard diğer projelerin neler olabileceğini açıklamış değil. Topluluk yöneticisi Brandy Camel, "Bazıları diğerlerinden daha uzun sürecek, ama bu yıl size göstereceğimiz bazı şeylerimiz olabilir" diyor.
Bu arada; BlizzCon 2018 2 Kasım'da başlıyor.
Levent Öztürk
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