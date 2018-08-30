Diesel on Full Guard 2.5 Tanıtıldı!

Diesel, büyüklüğüyle diğer Wear OS saatlerini geride bırakan yeni akıllı saati Full Guard 2.5'i tanıttı!

Diesel on Full Guard 2.5 Tanıtıldı!

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