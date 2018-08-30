Diesel on Full Guard 2.5 Tanıtıldı!
Diesel, büyüklüğüyle diğer Wear OS saatlerini geride bırakan yeni akıllı saati Full Guard 2.5'i tanıttı!
Diesel'in bir sonraki akıllı saati, satın alabileceğiniz en büyük Wear OS saati olacak gibi gözüküyor. Ancak saatin kendisi büyük olsa da ekranı 1.39 inçlik boyutu ile o kadar da büyük değil. Akıllara gelen bir diğer soru ise Full Guard 2 olmadığı halde saatin neden Diesel on Full Guard 2.5 olarak adlandırıldığı.
Yeni saatin gövdesi, 56 mm genişliğine sahip. Samsung Galaxy Watch en büyüğü 46mm gövdeye sahip iki boyutta sunulurken, en büyük Apple Watch 3 sadece 42mm (yükseklik ile ölçülür, böylece genişlik daha da küçüktür) boyutuna sahip.
Yeni Pro Trek WSD F30 da dahil olmak üzere Casio Pro Trek markaları gibi daha önce bu büyüklükteki akıllı saatleri görmüştük ancak bu, şimdiye kadar bir Wear OS saatinin görülen en büyük modeli.
Boyut dışında, saatin son nesle benzediği görülüyor ve bugün daha önce duyurulmuş olan Wear OS'un yenilenmiş görünümü ile sunulması bekleniyor.
Diesel On Full Guard'ın tüm teknolojisi geri dönerken, Google Pay'i doğrudan bileğinizden kullanmanızı sağlayacak NFC gibi ek özellikler de bulunuyor.
Saatte bir kalp ritmi takipçisi de bulunuyor - son nesilde eksik olan bir şey - ve GPS özellikleri de egzersiz yaparken nerede olduğunuzu takip etmenize imkan tanıyor.
Ayrıca Diesel, Full Guard 2.5'ın tek bir şarjla iki gün boyunca çalışabileceğini ve bu saatin büyük boyutlarını göz önünde bulundurarak, büyük bir pili barındırabilecek bol miktarda alan sunacağını söylüyor.
Dikkat çeken bir diğer nokta, Diesel'in Full Guard 2.5 için resmi dahili özellikleri hâlâ paylaşmaması. Normalde bu saatin bir Snapdragon Wear 2100 ile çalışması beklenebilir, ancak şirketin şu ana kadar bir açıklama yapmamış olması ve çok yakında yeni bir Qualcomm çip seti bulunması, bazı yükseltilmiş teknolojilere sahip olabileceğini düşündürüyor.
Ürünün fiyatı da henüz belli değil ve sadece çıkış tarihinin Ekim ayında olacağını biliyoruz.
Levent Öztürk
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