Diğer iPhone'lar Gibi, iPhone 12'lerin Altından da Samsung İmzası Çıktı

iPhone 12'lerin altından da Samsıng imzası çıktı: Apple'ın yeni iPhone 12 modellerinin üçünün ekranını Samsung Display üretiyor.

iPhone 12'lerin 3/4'ünün Ekranını Samsung Display

Yaklaşık altı ay önce başlayan bir dedikodu, Samsung Display'in Apple ile anlaşarak 2020 serisi iPhone'ların ana ekran sağlayıcısı olacağını söylemişti. iPhone 12 serisi bu haftanın başında tanıtıldı ve yeni bir rapor, Apple'ın serisindeki neredeyse her modelin Samsung Display tarafından üretilen OLED panelleri kullandığını söyledi.

Samsung Display'in iPhone Mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max için ekran sağladığı belirtiliyor. 6,1 inç ekranlı standart iPhone 12'nin ekranları ise iddiaya göre LG Display tarafından üretiliyor. Çin merkezli BOE'nin tamamen devre dışı kaldığı belirtiliyor. BOE bir süre önce Samsung Display için bir tehdit haline gelmeye başlamış ancak Apple, zaman içerisinde BOE'den OLED ekran almayı durdurmuştu.

Apple'ın 2020'nin sonuna kadar yaklaşık 70 milyon iPhone 12 üreteceği söyleniyor. Samsung ve LG, toplamda 80 milyon panel sağlarken bunların 60 milyonunun sadece Samsung Display tarafından üretileceği belirtiliyor.

Samsung, geçen senenin iPhone'unun da ana ekran sağlayıcısıydı ve iPhone 11 için 50 milyon panel üretmişti.

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