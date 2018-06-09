Diğer Markalar Büyürken Fiat Küçülecek

Fiat Chrysler, Jeep, Maserati ve Alfa Romeo gibi markaları büyütürken, Fiat markası için farklı planlara sahip!

Geleceğin Fiat'ı tamamen elektrikli olacak

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