Diğer Markalar Büyürken Fiat Küçülecek
Fiat Chrysler, Jeep, Maserati ve Alfa Romeo gibi markaları büyütürken, Fiat markası için farklı planlara sahip!
Fiat Chrysler Automobiles'ın yatırımcılarının, İtalya'daki Balocco pistinde bir araya gelmeleri, şaşırtıcı bir şekilde Fiat markası hakkında şaşırtıcı bir bilginin ortaya çıkmasını sağladı. Jeep, Ram, Maserati ve Alfa Romeo gibi FCA markaları önümüzdeki beş yıl içerisinde serilerini genişletecekken, Fiat küçülmeye gidecek. Bunun nedeni ise, elektriğe geçiş çalışmaları gibi görünüyor.
Kısaca belirtmek gerekirse, Fiat, 500 model serisini 2020 yılına kadar yeni, tamamen elektrikli 500e'ye çevirmeye odaklanacak. Henüz çok fazla detay olmasa da, FCA CEO'su Sergio Marchionne'nin tanımına göre bu model, "şehir arabası" odağı ile "özel" bir motor gücü ile sunulacak.
500e'ye, yeni tamamen elektrikli kompakt vagon 500 Giardiniera modeli eşlik edecek ve bu modelin de 2022 yılından önce sunulması bekleniyor.
Aynı zamanda genellikle unutulan 500X ve 500L modelleri de hybrid motorlar ile donatılacaklar ve 500 model ailesi tamamen elektriklenmiş olacak.
Fiat markasının yeni odağı hibritler ve elektrikli arabalar, FCA'nın 9 milyar avroluk elektriklenme yatırımının önemli bir kısmını oluşturuyor...
Levent Öztürk
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