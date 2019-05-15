"Digital Wellbeing" Pixel'leri Yavaşlattı
Android'in sağlığınızı korumayı amaçlayan işlevi, farkında olmadan büyük bir soruna yol açıyor olabilir!
Google Pixel telefonunuz varsa ve bir anda yavaşladıysa, sorunun çözümü Digital Wellbeing işlevini kapatmak olabilir. Bazı Reddit kullanıcılarına göre bu işlev, cihazı ciddi biçimde yavaşlatıyor.
Telefonunuzu ve tabletinizi nasıl kullandığınızı, zamanı hangi uygulamalarda harcadığınızı, ekran kilidini kaç defa açıp kapattığınızı, kaç bildirim aldığınızı gösteren Digital Wellbeing (Android Dashboard), geçen seneki Google IO etkinliğinde tanıtılmıştı. İşlevin amacı, telefonda harcadığınız zamanın kontrolden çıkmasını engellemek idi.
Reddit'te öne çıkan bir konu başlığında bu işlevin telefonu yavaşlattığı konuşuluyor. Birçok kullanıcıya göre Digital Wellbeing'i kapatmak, kare hızını, pil ömrünü, yazma hızını artırıyor ve uygulamalar arasındaki geçişi hızlandırıyor. Sorundan etkilenen telefonlar arasında Pixel 3, Pixel 3a, Pixel 3 XL, Pixel 2 ve Pixel 2 XL bulunuyor.
Bununla birlikte işlevi kapatmanın hız konusunda hiçbir fark oluşturmadığını söyleyenler de var. Pixel cihazınızda alışmadığınız bir yavaşlık varsa, Google'dan bir onarım gelene kadar bu işlevi devre dışı bırakmayı deneyebilirsiniz. Bu sırada Facebook ve Instagram kullanımınızı kendi iradenizle kontrol altında tutmanız gerekecek.
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