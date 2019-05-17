Dijital Asistanlar Erkekleri Daha mı İyi Anlıyor?
Yakın zamanda sonuçlanan bir araştırma, akıllara "Dijital asistanlar cinsiyetçi olabilir mi?" sorusunu getirdi!
- Doğan Kürşat Aktaş
YouGov'un 1.000 İngiliz akıllı ev hoparlörü sahibini ele alan bir araştırmasına göre akıllı hoparlörler, erkeklerin verdiği komutları, kadınların verdiği komutlara göre daha doğru anlıyor. YouGov, kadın akıllı hoparlör sahiplerinin üçte ikisinin (%67), cihazların aynı şeyi söyleyen erkek sahipleri daha iyi anladığını söylediğine vurgu yapıyor. Hatta bazen, hoparlörlerin kadınların "en basit bir ses komutuna dahi yanıt veremediği" söyleniyor.
Erkeklerin %46'sı, cihazlarının "nadiren" veya "hiçbir zaman" başarısız olduğunu söylüyor. Deneyimleri bu yönde olan kadınların sayısı ise sadece %32 oranında.
Araştırmacılar aynı zamanda kadınların akıllı hoparlörlerle daha kibar konuşma eğiliminde olduklarını ve yüzde 45'lik bir kesimin her zaman "ya da" sık sık "lütfen" ve "teşekkür ederim" ifadelerini kullandıklarını belirtiyor.
Erkek ve kadın kullanıcıların verileri arasındaki bu tutarsızlık, bazı iddialara göre Alexa ya da Siri gibi dijital asistanlarının eğitimindeki önyargıların bir sonucu olabilir. Programcıların yapay zekayı esas olarak erkek seslerine cevap vermesi için eğitmiş olması, bu tür dijital asistanların gelecekte kadın seslerini tanımakta zorluk çekmesine neden olabilir.
Ancak herkes bunun böyle olduğuna inanmıyor. Bir görüşe göreyse, kadın seslerinin erkek seslerine göre daha fazla farklılık göstermesi, akıllı hoparlörler için komutların ayırt edilmesinde zorluk çıkaran bir durum olabilir.
Belki de bu tutarsızlıkla mücadele etmenin en kolay yolu, geliştiricilerin "doğrudan ham dalga biçimlerinden öğrenen modeller inşa etmeleri" ve AI asistanlarına, öğrenecekleri insanların konuşma seslerinin daha çeşitli örneklerini sunmalarından geçiyor.
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