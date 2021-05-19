"Dijital Benim İşim"de Yarışma Heyecanı Başladı

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ve Türkiye Vodafone Vakfı işbirliğiyle hayata geçirilen "Dijital Benim İşim" projesi kapsamında "Dijital Pazarlama" eğitimi alan kadınlar arasında Sosyal Medya Kampanya Yarışması düzenlenecek. Yarışmacılar seçtikleri bir küçük işletmenin sosyal medya hesaplarını 1 ay boyunca yönetecek. Başvurular 21 Mayıs'a kadar devam edecek.