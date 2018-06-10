Dijital dönüşüme düşük maliyetli çözümler
Kodlama bilmeden bulut uygulamaları geliştirme imkânı sunan Ofisim.com düşük maliyetli çözümler ile ilgi çekiyor.
2015 yılından beri Türkiye'de bulut teknolojileri alanında faaliyetlerini yürüten Ofisim.com günümüzün rekabetçi iş ortamında pazar ihtiyaçlarına hızlı cevap veren, müşterisini daha iyi tanıyan ve çabuk hareket eden bir firmaya dönüşmek isteyen kurum ve kuruluşlara sunduğu düşük maliyetli ve çabuk hayata geçirilebilen çözümleri ile ilgi çekiyor. CHIP Online olarak ofisim.com kurucusu Serdar Turan'la dijital dönüşümü, bu alanda sunulan bulut çözümlerini ve iş dünyasının geleceğini mercek altına alan bir söyleşi gerçekleştirdik.
Özel Röportaj - Ofisim.com kurucusu Serdar Turan
CHIP Online: Ofisim hakkında kısa bilgi alabilir miyiz? Sizi farklı kılan nedir?
Serdar Turan: 2015 yılında kurulan firmamız, bulut teknolojileri alanında Ar-Ge faaliyetleri yürütmektedir. Ofisim olarak, Türkiye'nin ilk ve tek kodlama bilgisi gerektirmeyen bulut tabanlı uygulama geliştirme platformunu hayata geçirdik. Low-code platformumuz PrimeApps ile kullanıcılara herhangi bir kodlama bilgisi gerekmeden iş uygulamaları geliştirme imkânı sunuyoruz. Ayrıca PrimeApps teknolojimizi kullanarak, Ofisim markası altında İK (İnsan Kaynakları) ve CRM (Satış Gücü Otomasyonu ve Müşteri İlişkileri Yönetimi) uygulamalarını geliştirdik. Farklı sektörlerden her ölçekte şirketle çalışıyoruz. Dolayısıyla her birinin kendine özgü bir çalışma yapısı ve işleyişi var. Biz de esnek altyapımızla tüm müşterilerimizin beklentilerini ve değişen ihtiyaçlarını karşılayacakları benzersiz çözümler sunuyoruz. Müşterilerimiz uygulamalarımızı hızlıca özelleştirerek ihtiyaçlarına göre uyarlayabiliyorlar. Web sayfası üzerinden saniyeler içerisinde istedikleri yeni form ya da form alanı oluşturabiliyor, iş süreçlerinde onay gerektiren ya da iş akışı olan bir durum varsa, birkaç tıkla bunu tanımlayabildikleri gibi, alanında uzman ekibimizden destek alarak da özelleştirmeyi yapabiliyorlar. Tüm bilgilere tek bir noktadan online olarak ulaşmak, süreçleri otomasyona taşımak ve hızlı bir şekilde ihtiyaç duyulan raporları görüntülemek, müşterilerimize hem hız kazandırıyor hem de işlerini daha kolay yönetmelerine imkân veriyor.
Şirketlere ihtiyaçları olan servisleri, kullandığın kadar öde modeliyle sunarak ilk yatırım maliyeti olmaksızın verimli bir şekilde kullanma avantajı sunuyoruz. Bu sayede büyük kurumların büyük yatırımlarla hayata geçirdikleri bilgi yönetim sistemlerine, diğer işletmeler de uygun fiyatlarla ve kolayca sahip olabiliyorlar. Oysa, geleneksel sistemlerde değişen ihtiyaçlara karşılık sıkça ek maliyetler çıkabiliyor. Bu da bizi farklılaştıran bir diğer önemli nokta.
Uygulamalarımızı deneyimleyen müşterilerimiz, yerli bir firma tarafından bu kadar üst seviye ve kullanıcı dostu bir platform geliştirdiğimiz için bizi takdir ediyorlar ve onlardan gelen bu olumlu geri dönüşler, bizleri yaptığımız işi daha ileri taşımamız adına oldukça motive ediyor.
Neden bulut çözümleri?
CHIP Online: İK ve CRM süreçlerinde bulut tabanlı yazılımların önemi ve sağladığı fayda hakkında bilgi verebilir misiniz? Neden şirketlerin bu çözümlere yöneliyor?
Serdar Turan: Dijital dönüşüm artık firmalar için kaçınılmaz hale gelmiş durumda ve işletmeler artık geleneksel yöntemlerle çalışmanın kendilerine verimsizlik ve rekabette engel olarak geri döndüğünün farkındalar. Dolayısıyla günümüzde işletmelerin, daha hızlı ve esnek hareket edebilmesi, müşterilerini daha yakından tanıması, bilgiye kolayca ulaşması, ekiplerini ve süreçlerini daha verimli şekilde yönetmesi öncelik haline gelmiş durumda. Ancak, müşteri sayısı ve işletme kapasitesi arttıkça tüm bunları geleneksel yöntemlerle verimli ve sorunsuz şekilde gerçekleştirmek oldukça zor. Bu sorunu yaşamak istemeyen şirketler çoktan bütün iş süreçlerini dijitalleştirmeye ve bulut tabanlı uygulamaları kullanmaya başladılar. Bulut tabanlı yazılımların sunduğu, büyük verileri kolayca saklama, verilere kısa sürede ve internetin olduğu her noktadan ulaşma imkanına sahip olan işletmeler, iş sürekliliğini düzenli ve kesintisiz şekilde devam ettiriyor, verimliliği artırıyor ve bu süreçlerde harcayacakları enerjiyi işlerini büyütmek için kullanabiliyorlar.
Ofisim olarak bu alanda iddialı olan Bulut tabanlı İK ve CRM uygulamalarımızla, şirketlerin ihtiyaçlarına özel çözümler sunuyoruz. Müşterilerimizin farklılaşan iş süreçlerini ve ihtiyaçlarını dinliyor, hatta onların işlerini nasıl daha verimli hale getirebiliriz diye onlarla birlikte düşünüyoruz. Ofisim CRM uygulamamız, şirketlere tüm satış süreçlerini uçtan uca yönetebilme, müşterilerini, fırsatlarını ve ürünlerini kolayca takip edebilme avantajı sunuyor. Benzer şekilde, çalışan sayısı arttıkça iyice karmaşık bir hal alan personel yönetim süreci de geleneksel yöntemlerle oldukça zor hale geliyor. Ofisim İK uygulamamızla; işe alımdan özlük yönetimine, izin takibinden çalışma çizelgesine kadar tüm personel yönetimi süreçlerini otomatize ederken, ihtiyaç duyulan raporlara tek tıkla ulaşmayı mümkün kılıyoruz. Bunun yanı sıra; İK süreçlerinin dönüştürülmesine destek verilmesi, personel yönetimlerinde artan iş yüklerinde hafiflik, bu süreçlerde hızlı hareket, %90'lara varan zaman ve maliyet tasarrufu, verimlilikte artış, iş süreçlerinde kesintisizlik gibi pek çok avantajı da beraberinde sunuyoruz
CHIP Online: Veri yönetiminin geleceği ile ilgili neler söyleyebilirsiniz?
Serdar Turan: Her geçen gün firmaların ürettiği veri miktarı katlanarak artmakta. Bu veriyi etkin bir şekilde depolamak ve kullanılır hale gelebilmek firmalar için rekabet avantajı sağlıyor. Mesela ben müşterilerimle olan tüm ilişkileri bir CRM uygulamasında yönetebilsem ve bu verilerden geleceğe ilişkin öngörüler çıkartabilsem, piyasada çok daha emin adımlarla hareket edebilir duruma gelebilirim. Bulut teknolojileri, hem yüksek miktarda veri depolamaya imkân sağlaması, hem de bu veriyi işlemeye yönelik araçlar sunmasından ötürü, firmalara ciddi avantaj sağlıyor. Veri miktarı arttıkça, firmalar aynı zamanda yeni yeni gelişmekte olan yapay zekâ algoritmalarını da kullanma imkanına sahip oluyorlar. Örneğin yapay zekâ sayesinde talep miktarı, stok durumu ve üretim potansiyeli çok daha iyi öngörülerek, müşterilere çok daha hızlı ve maliyet etkin bir şekilde ulaşılabiliyor. Ofisim olarak biz de bu teknolojileri işletmelerin faydalanabileceği şekilde geliştiriyoruz ve yakın zamanda firmaların kod yazmadan, modelleme yöntemleri kullanarak ihtiyaç duydukları iş uygulamalarını hayata geçirmelerini sağlayacak Türkiye'deki ilk yapay zekâ destekli low-code platform olan PrimeApps uygulamamızı hayata geçirmeyi planlıyoruz.
Veri yönetiminin geleceğini etkileyecek bir diğer önemli teknoloji ise Blockchain. Bulut teknolojilerini aktif olarak kullanan bir yaklaşım olan Blockchain, verilerin merkezi bir şekilde yönetilmesindense, dağıtık bir yapıda ve son derece şeffaf ve güvenli bir şekilde tutulabilmesini sağlıyor. Bulut teknolojileri ile donanım ihtiyaçlarını ve operasyonel maliyetlerini minimuma indiren şirketlerin, Blockchain ile veriyi yönetme ve iş ortaklarıyla aynı veri üzerinde çalışma konusunda çok daha maliyet-etkin bir hale geleceklerini öngörüyoruz.
CHIP Online: Sektörün Türkiye ve dünyadaki durumuyla ilgili olarak bilgi verebilir misiniz?
Serdar Turan: Günümüzde işletmeler için rekabet ortamı hayli zorlaşmış durumda. Artık pazar ihtiyaçlarına hızlı cevap veren, müşterisini daha iyi tanıyan ve çabuk hareket eden firmalar öne çıkmaktalar. Bütün bunlar da ancak dijital dönüşüm ile mümkündür. Bulut tabanlı servisler de dijital dönüşümün olmazsa olmazıdır. Türkiye'de bulut bilişim pazarı dünyayla karşılaştırıldığında, gelişmiş pazarların gerisinde olmasına rağmen yüksek potansiyele sahip durumda ve firmalarımız bulut altyapılarının faydalarını gördükçe buluta geçiş talepleri de günden güne artıyor. İnternetin yaygınlaşması, veri boyutunun ve öneminin artması, güvenlik ile ilgili soru işaretlerinin giderilmesi ile birlikte bulut teknolojileri, işletmelerimiz için de öncelikli tercih haline gelmeye başlamıştır.
CHIP Online: Gelecek hedefleriniz nedir?
Serdar Turan: Genç bir firma olmamıza rağmen ekibimizin büyük bir kısmı Ar-Ge projelerimizde yer alıyor. Güçlü Ar-Ge potansiyelimiz, TÜBİTAK tarafından da büyük çaplı iki desteğe layık görüldü. Önümüzdeki dönemde, özellikle low-code uygulama geliştirme platformumuz olan PrimeApps'e heyecan verici yeni özellikler ekliyor olacağız. Yapay zekâ kabiliyetleri de bunlardan biri olarak öne çıkıyor.
Pazarlama ve satış tarafında ise, 2018 sonunda kadar 10.000'nin üzerinde kullanıcıya ulaşma hedefiyle hareket ediyoruz. Amacımız, Ofisim'i Türkiye'deki bulut tabanlı iş uygulamaları alanında lider konuma getirebilmek.
Son olarak, elbette ki Türkiye'de elde ettiğimiz başarıyı yurtdışına da taşımayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda, PrimeApps platformumuzu uluslararası pazarlara açarak, global iş ortaklıkları kurma hedeflerimiz var. Bunların ön çalışmalarına şimdiden başladık. Özellikle 2019'da daha somut neticeler alacağımızı düşünüyoruz.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın