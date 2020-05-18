Dijital Dünyada Kişisel Verileri Korumanın 10 Yolu!

Veri odaklı dünyada kişisel veriler, siber saldırılar için değerli bir hedeftir. Peki, kişisel verileri korumanın yolları neler? Uzmanlar kişisel verileri korumak için bireylerin dikkat etmesi gereken 10 adımı sıralıyor.

Dijital Dünyada Kişisel Verileri Korumanın 10 Yolu

En temel ifadeyle bir kişiyi belirlemek için kullanılabilen herhangi bir veri, kişisel veri kapsamına giriyor. Hacker tarafından elde edildiği takdirde birçok maddi ve manevi hasara yol açabilecek olan kişisel veriler konusunda bireylerin dijital dünyada gerekli koruma adımlarını uygulamadığına dikkat çeken Siberasist Genel Müdürü Serap Günal'a göre, kişisel verilerin korunması adına bireylerin günlük yaşantılarında ve sosyal medyada uygulaması gereken önemli noktalar bulunuyor.

1. Parolalarınızı düzenli olarak değiştirin. Çok basit bir güvenlik önerisi olsa da değeri paha biçilemez olan kişisel verilerin korunması adına en önemli adımlardan birini oluşturuyor. Özellikle de online bankacılık hizmetlerinde ve sosyal medya hesaplarında kişilerin en çok zarar gördüğü noktayı da sürekli kullandıkları basit şifreler oluşturuyor. Buna karşı alınabilecek en önemli ve basit yöntem şifrelerinizi düzenli olarak değiştirmek görünüyor.

2. Sosyal medya hesap ayarlarınızı kontrol edin. Sosyal medya hesaplarınızı gizli tutmanız önem arz ediyor. Özellikle neyi ve kiminle paylaştığınızı netleştirmek için gizlilik ayarlarınızı gözden geçirdiğinizden emin olun. Hackerler, sizinle ilgili gizli verilere kolayca erişebilir ve bunları, sahte online hesaplar oluşturmak veya kimlik avı saldırısı gerçekleştirmek için kullanabilir. Özel verilerinizi paylaşmayın, iki faktörlü kimlik doğrulamayı kullanın ve sosyal medya profil sayfanızda erişime sağladığınız bilgileri en aza indirin.

3. Herkese açık Wi-Fi hizmetlerini dikkatli kullanın. Siber suçlular için verilerinizi çalmak adına sahte, ücretsiz Wi-Fi ağları kurmak çok kolaydır. Kablosuz ağ ayrıntılarını her zaman hizmeti aldığınız yerden doğrulayın. Böyle durumlarda VPN kullanarak kendinizi daha da koruma altına alabileceğinizi unutmayın.

4. Basit güvenlik soruları kullanmayın. Özellikle şifrelerin unutulması durumunda kullanıcıya bilgi verilmesi veya şifresini yeniden sıfırlaması için kullanılan bu yöntem için basit sorular ve cevaplar kullanmayın.

5. IP adresinizi gizleyin. IP adresiniz kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerdir. Bu nedenle, online trafiğinizi hedefe ulaşmadan önce güvenli sunucular üzerinden yeniden yönlendirmek adına bir VPN üzerinden gerçekleştirebileceğinizi unutmayın.

6. Cihazınızı dikkatlice seçin. Herhangi bir tür özel hesaba giriş yaparken, kendi cihazınızı kullandığınızdan emin olun. Banka hesaplarına veya sosyal medyaya erişmek için genel erişimli bilgisayarları kullanmayın. Giriş bilgilerinizi veya kişisel verilerinizi çalabilecek kötü amaçlı yazılım bulaşmış olabilen genel kullanıma açık cihazlara dikkat edin.

7. Adresinde yalnızca HTTPS bulunan web sitelerini kullanın. Online alışveriş, genellikle kişisel verilerin web siteleriyle paylaşılmasıyla gerçekleşiyor. HTTP bağlantılar üzerinden gönderilen verilerin şifrelenmediğini ve bu yüzden online alışveriş yaptığınız sitede HTTPS yoksa hackerlerin verilerinizi çalabileceğini unutmayın.

8. Oturumu kapatın. Web'deki herhangi bir hesaba eriştiğinizde, işinizi bitirdiğinizde oturumu kapatmayı unutmayın. Kendi ağınıza sahip olmayan bir kablosuz ağ kullanıyorsanız, yaptığınız işi bitirdikten sonra cihazınızda "Bu ağı unut" seçeneğini seçin.

9. Kimlik avı dolandırıcılıklarına dikkat edin. Bu günlerde kimlik avı girişimleri genellikle güvenilir bir markadan ya da bankadan gelmiş gibi görünüyor. Yazım hatalarına, gereksiz eklere, garip selamlara, bulanık logolara, size aşina olmayan ve fark edilir derecede belirsiz içeriklere dikkat edin. En önemlisi, herhangi bir bağlantıyı veya düğmeyi tıklamadan önce URL'leri ön izleyin.

10. Güvenlik çözümüne sahip olun ve kullanın. Virüsten koruma yazılımınızın en son sürümüne sahip olduğunuzdan emin olun. Bu, casus yazılım, truva atı, virüs ve diğer kötü amaçlı programların cihazınıza başarıyla saldırmasını önlemenize yardımcı olurken sizin de kişisel verilerinizi koruma altında tutar.

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