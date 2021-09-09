Dijital Etkinlik Planlayıcısı: bolomio

Muhteşem ve kusursuz bir düğün hayal ederken aynı zamanda da işlerin tam da tıkırında gitmesini istemeniz en tabi hakkınız. "Düğün hazırlığı" cümlesinin bile sizi strese soktuğu bu dönemde en büyük yardımcılarınızdan biri de bolomio olacak.