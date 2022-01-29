Dijital Sanat Müzesi X Media Art Museum Açıldı

Alanında Türkiye'de bir ilk olan 'X Media Art Museum' (XMAM) kapılarını açtı. Kültür-sanat alanında öncü projeleri ile bilinen DasDas iş birliğinde ve Paribu'nun da desteğiyle hayata geçen X Media Art Museum'u, müzenin kurucuları Mert Fırat, Muzaffer Yıldırım, Ferdi Alıcı, Esra Özkan ile Paribu CEO'su Yasin Oral anlattı.

Dijital Sanat Müzesi X Media Art Museum Açıldı

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