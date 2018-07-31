Dikey YouTube Videoları Çerçevesiz İzlenebilecek

YouTube, dikey videolar için bir yeniliğe imza attı ve bu videoları siyah çubuklar olmadan göstermeye başladı!

Dikey YouTube Videoları Çerçevesiz İzlenebilecek!

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