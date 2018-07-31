Dikey YouTube Videoları Çerçevesiz İzlenebilecek
YouTube, dikey videolar için bir yeniliğe imza attı ve bu videoları siyah çubuklar olmadan göstermeye başladı!
Her ne kadar yoğun olarak kullandığımız bilgisayar ekranlarının görüntü oranına uygun olarak yatay konumda video çekmeye çalışsak da, akıllı telefonların yükselişiyle birlikte dikey olarak çekilen videoların hayatımıza girmesi kaçınılmaz oldu. Instagram ise bu gerçeği benimsemekte geç kalmadı ve IGTV'yi duyurdu. Şimdi ise YouTube, kullanıcılarına dikey konumda kayda alınan içerikleri daha uygun olarak sunmanın yollarını arıyor.
Geçtiğimiz Cuma günü Google, YouTube'un masaüstü kullanıcılarına yönelik bir yenilik sunmaya başladı. YouTube'un video oynatma motoru, artık standart 16:9 en-boy oranını kullanmayan videoların izlenme deneyimini geliştirmek için videonun oranına ayak uydurabiliyor. Yani YouTube'a yüklenen eski 4:3 en-boy oranı standardında olan veya akıllı telefonlarla çekilen 9:16 oranındaki dikey videolar, artık siyah çerçeveler olmadan izlenebilecek.
Bu, teoride siyah çerçevelerin kaldırılmasıyla içeriğin izlenmesini daha kolay hale getiriyor ancak Google'ın yardım forumlarına gelen geri bildirimler aslında birçok kullanıcının bu yenilikten şikâyetçi olduğunu gösteriyor. Yardım forumlarına başvuran birçok kişi videoların görüntü kalitesinin düşmesinden ve bazı videoların içeriğinin hatalı en-boy oranı hesabı yüzünden kırpılmış olmasından şikâyetçi.
Şikâyetler bu yenilikten genel olarak memnun kalınmadığını ve yeniliğin uygulamaya geçirilmesinde problemler olduğunu açığa çıkarmış olsa da bu Google'ın YouTube websitesine yapmış olduğu ilk tartışmalı yenilik değil. Şikâyetlerin ne zaman yanıt bulacağını ve ortaya çıkan bu problemlerin ne zaman çözüme kavuşacağını bekleyip göreceğiz. Ancak siz de bu yenilikten şikâyetçi iseniz, Google Chrome veya Chromium tabanlı bir tarayıcı yerine başka bir tarayıcı kullanmayı deneyebilirsiniz. Zira söz konusu yenilik şimdilik sadece Google'ın kendi tarayıcısını kullananlar tarafından görülebiliyor.
Doğan Kürşat Aktaş
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