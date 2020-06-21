Dikkat! Yarından itibaren maske takmayanlar para cezası ödeyecek

Koronavirüs önlemleri kapsamında pazartesi gününden itibaren maske takma zorunluluğuna uymayanlara 900 lira ceza kesilecek.
İçişleri Bakanlığı, koronavirüs önlemleri kapsamında 18 Haziran'da 81 il valiliğine talimat göndermiş; 22 Haziran Pazartesi gününe kadar bu kuralı ihlal edenlerin uyarılıp bilgilendirilmesini, pazartesiden itibaren 900 lira idari para cezası uygulanmasını istemişti.
Yarından itibaren maske zorunluluğuna uymayanlara ülke genelinde uygulama birliği olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası kesilecek.
Maskenin, 48 ilde hayatın tüm alanlarında, 33 ilde ise alışveriş merkezi, market, restoran, kafe ve kuaför gibi insanların toplu halde bulunduğu iş yerlerinde takılması zorunluluğu bulunuyor.
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