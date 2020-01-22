Dinozorlar Nasıl Yok Oldu? Bunun Sorumlusu Aslında Neydi?

Geç kretase dönemi, Dünya'da yaşam için kolay bir zaman değildi. Dönemin tamamı yoğun volkanik aktivite ile doluydu ve muazzam bir asteroid çarpması ile de sona erdi. Dönemi tamamlayan, K-Pg olayı olarak bilinen kitlesel yok oluş bazıları tarafından bu olayların tamamının genel bir sonucu olarak görülüyor ancak yeni bir araştırma, bu yok oluşun tek sorumlusunun, çarpan asteroid olabileceğini gösteriyor.
Uluslararası bir ekibin söylediğine göre asteroid, dinozorların Dünya'yı terk etmesine ve gezegenimizdeki bitki ve hayvan yaşamının %75'inin yok olmasına sebep oldu. Science üzerinde yayınlanan çalışma, sıcaklık ve karbon döngüsü üzerindeki değişiklikleri modelleyerek, asteroidin şu anda Meksika olan bölgeye çarpması sırasında volkanik aktivitenin çoktan sona ermiş olduğunu gösteriyor. Yani bu aktiviteler, dinozorların yok olmasında pay sahibi değil.
University College London'dan ortak yazar Profesör Paul Bown'ın söylediğine göre, bilim adamlarının büyük bir kısmı en son ve en iyi bilinen kitlesel yok oluşun 66 milyon yıl önce Dünya'ya büyük bir asteroidin çarpması ardından yaşandığını kabul ediyor ancak bazı araştırmacılar, volkanik aktivitenin de büyük bir rol oynamış olacağını söylüyor. Buna rağmen ekibin yaptığı araştırma, bu düşüncenin doğru olmadığını gösteriyor.
Ekip, Dünya'nın en büyük volkanik oluşumlarından biri olan Hindistan'daki Deccan Tuzakları'nı oluşturan devasa volkanik patlamanın etkilerine odaklandı. Bu dramatik olay, gezegenimizi büyük ölçüde değiştirdi. Açığa çıkan sülfür dioksit ve karbon dioksit iklimi değiştirdi ve dünyanın asitleşmesine yardımcı oldu. Sıcaklık yaklaşık 2 santigrat derece yükseldi.
Bu durum karadaki organizmaları mutlaka etkilemiş olsa da, fosil kanıtlar, deniz ekosisteminin çok fazla etkilenmediğini gösteriyor. İklim, K-Pg olayının gerçekleşmesinden çok daha uzun süre önce daha önceki, daha soğuk olan normal koşullarına geri dönmüştü. Ekip tarafından belirlenen volkanik gaz emisyonları, asteroid çarpmasından 200.000 yıl önce gerçekleşmişti.
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