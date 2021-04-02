Diş Çektirdiğinizde, Yerine Yenisinin Geleceği Hiç Aklınıza Gelir miydi?

Takma dişler veya implantlar, kaybedilen dişlerin yenilenmesini tetikleyen bir antikorun keşfi sayesinde geçmişte kalabilir. USAG-1 adlı bir genin etkisini engelleyen bu antikorun, belirli büyüme faktörlerinin kullanılabilirliğini artırabildiği ve sonunda insanların düşen, çürüyen, çekilen dişlerinin yerine yenilerini üretmelerini sağlayabildiği düşünülüyor.
Araştırmacılardan oluşan bir ekip, çalışmalarını Science Advances dergisinde yayınlayarak, diş geliştiremeyen farelerde görülen diş agenezisine neden olan genetik bozukluğu nasıl modifiye ettiklerini anlattı. Dahası, antikorun tek bir uygulaması, normal farelerde tamamen yeni bir dişin büyümesine neden oldu. Araştırmacılar, her ikisi de diş gelişiminde rol oynayan, BMP ve Wnt olarak bilinen iki sinyal molekülünü engellediği için USAG-1 genini hedeflemeye karar verdiler. Ancak, bu bileşikler bedende başka organları da etkilediğinden dolayı, bunlara müdahale etmek bir dizi ciddi yan etkiye neden olabilir diye de uyarıyorlar.
Bu teknik henüz insanlarda denenmedi ve yakın dönemde denenecek gibi de görünmüyor. Ama araştırmacılar insan dişlerine benzer bir yapıya sahip olan yaban gelincikleri üzerinde deneyler gerçekleştirdi. Yaban gelincikleri de insanlar gibi önce süt dişi, sonra normal diş çıkarıyor. Tedavinin başarılı bir sonuç verdiği ve sıfırdan yeni bir diş geliştirmelerini sağladığı belirtiliyor. Yine de, güvenlik açısından bu tekniğin insanlar üzerinde denenmesi henüz olası görünmüyor.
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