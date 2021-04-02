Diş Çektirdiğinizde, Yerine Yenisinin Geleceği Hiç Aklınıza Gelir miydi?

İnsanlarda düşen ya da dökülen dişlerin yerine yenilerinin gelmesi mümkün olabilir mi? Yeni araştırma, insan vücudunun yeni diş üretebileceğini düşünüyor ve bunun nasıl olabileceğini anlatıyor.