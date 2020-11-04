Disney de Sonunda Robot Üretti: İşte Robot Gaze ve Şaşırtıcı Yetenekleri

Boston Dynamics'ten sonra, Disney de ilginç bir robot geliştirdi. İşte Robot Gaze ve onun ürkütücü bakışları...

  • Ercan Uğurlu
Disney de Robot Üretti! İşte Robot Gaze!

İnsan benzeri ifadelere sahip robotlar her zamankinden daha etkileyici hale geliyor, ancak Disney Research son projesiyle kimilerinin kabusu olabilir.

Evet, Disney, sinir bozucu bakışlara sahip yeni bir insansı robot geliştirmiş. Bu sinir bozucu bakışlara sahip robot, aynı zamanda kafa hareketleriyle de daha can sıkıcı bir hal alabiliyor. Gerçekçi gözlerin dişlerle birleşimi ve hareket yeteneği ile beraber sibernetik bir zombi görünümü kazanan bu robot, göğse monte edilmiş bir görüntüleme sensörü ile karşısındakini de fark edip ona göre hareket edebiliyor. Ancak hareketleri şu an için bakışları ve kafa hareketleriyle sınırlı.

Oynat İşte Disney'in yeni robotu: Gaze! Boston Dynamics'ten sonra Disney de robot geliştirdi! İşte Robot Gaze ve onun ürkütücü bakışları!

Karşısındakinin hareketine göre bakışlarını değiştirebilen bu robot, doğal göz kırpma, nefes alıp verme hareketlerine benzer baş hareketleri ve hatta yüz seğirmeleri dahil, yapay zeka destekli bir kamera aracılığı ile hayat bulan bir robot değil de, aslında oldukça canlı görünüyor. Disney, bu robota Gaze adını vermiş. Gaze ile tanışmak için hemen yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

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