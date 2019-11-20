Disney+ Hesapları, İlk Günden Çalındı

Çalıntı Disney+ hesapları, internette bazen bedavaya, bazen küçük bir ücretle satışa sunuldu!

Hack'lenen Disney+ Hesapları, Satışa Çıktı

Hack'lenen Disney+ kullanıcı hesapları, hizmetin dünyaya kapılarını açmasının saatler sonrasında internette satılmaya başlandı.

Çalıntı hesapların büyük bölümünün hacker forumlarında ücretsiz olarak verildiği veya 3 - 11 dolar arasında fiyatlarla satışa sunulduğu belirtiliyor. Yasalara uygun olarak Disney+ üyesi olmak, ayda 7 dolara mal oluyor. Bu şekilde satın alınan hesapların ayakta kalacağının elbette hiçbir garantisi bulunmuyor. Akış hizmetlerinin sayısının artmasının kullanıcıların canını sıktığı ve torrent gibi farklı çözümlere yönlendirdiği, bir araştırmayla kanıtlanmıştı.

Disney+'ın hack'lendiğine dair bir işaret bulunmadığından, Hacker'ların kullanıcı bilgilerine diğer sızıntılardaki bilgileri Disney+ hesaplarında deneyerek ulaşmış olması muhtemel. Bir başka ihtimal, parolaların zararlı bulaşmış cihazlardan çalınmış olması. Disney'in bu sorunla başa çıkması için kullanıcıları iki adımlı oturum açmayı kullanmaya zorlaması yeterli olacak.

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