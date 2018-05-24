Disney'in Akrobatik Robotu Ters Takla Atabiliyor
Disney'in akrobatik robotunun yapabildiklerini gördüğünüzde, eminiz siz de çok şaşıracaksınız!
İnsanoğlu, yüzyıllar içinde akrobaside uzmanlaştıktan sonra şimdi yeteneklerini robotlara aktarmaya çalışıyor. Bugünkü robotlar zıplamaktan ötesine genellikle geçmiyorlar ancak Disney, bunu değiştirmekte kararlı.
Disney'in geliştirdiği insan boyutlarındaki robot Stickman, çeşitli akrobatik hareketler yapabiliyor. Robot, çeşitli hareket sensörleri ve üçlü lazer menzil bulucularıyla ipi tam olarak ne zaman bırakıp, güvenli biçimde inebileceğine karar veriyor.
Fark ettiğiniz üzere robotun insansı bir vücudu olmadığı gibi, ayakları bile yok. Yine de bu robot, insanların önünde yaptığı gösteriyle önemli bir adımı temsil ediyor. Geleceğin robotları, bu tür bir teknolojiden faydalanarak insanların tehlikeli bulduğu engelleri aşabilir ve yüksekten düştüklerinde ayakta kalmalarını sağlayabilir. Bu tür kıvrak robotlar, acil durumlarda insan hayatını kurtarmakta da büyük önem kazanabilir.
Zeynel A. Öztürk
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