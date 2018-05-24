Disney'in Akrobatik Robotu Ters Takla Atabiliyor

Disney'in akrobatik robotunun yapabildiklerini gördüğünüzde, eminiz siz de çok şaşıracaksınız!

Oynat Disney'in Akrobatik Robotu Ters Takla Atabiliyor Disney'in akrobatik robotu, yetenekleriyle sizi de şaşırtacak!

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