Disney'in Yeni Animasyonlarının Çıkış Tarihleri!
Disney, birbirinden etkileyici animasyon filmlerini sinema tutkunları ile buluşturmaya hazırlanıyor. İşte müthiş liste...
- Barış Terun
Lucasfilm ve Marvel Studious'un sahibi konumunda bulunan Disney; Star Wars, Avengers serisi, Black Panther, Guardians of Galaxy gibi filmler sayesinde sinema sektörünü alt üst edip muazzam kar elde ediyor. Ancak Disney nereden geldiğini unutmuş değil. Ünlü stüdyo, kaliteli animasyon filmleri sayesinde var oldu ve bugünlere gelmeyi başardı.
Walt Disney Animation sözcüsü, yakın gelecekte pek çok animasyon filmini sinema severlerle buluşturacaklarını açıkladı. Bazı projelerin ise iptal edildiği daha önce açıklanmıştı.
Frozen II
Disney'in gösterime giriş tarihini resmen açıkladığı tek film Frozen II. Frozen (Karlar Ülkesi) sinema tarihinin en çok izlenen animasyon filmi olmuştu. Frozen yaklaşık 1.5 milyar dolarlık gişe hasılatı elde etmişti. Devam filminin gelmesi kaçınılmazdı. 24 Kasım 2019'da gösterime girecek Frozen II'de, pek çok yeni karakterin yer alması bekleniyor.
Zootopia 2
Disney, resmi bir açıklamada bulunmasa da, filmin seslendirme kadrosunda bulunan Tom "Tiny" Lister, en az iki Zootopia filminin çekimlerine başlanacağını duyurdu. Wreck It Ralph'in devamının çekileceği de böyle bir röportaj ile ortaya çıkmıştı. Bol ödüllü Zootopia'nın devam filmlerinin gelmeleri değil; gelmemeleri asıl haber olurdu. Zootopia 2, muhtemelen 2021 yılının Kasım ayında gösterime girecek.
Lin-Manuel Miranda / Byron Howard filmi
Disney yöneticisi John Lassiter; Moana'nın yönetmeni Lin-Manuel Miranda ve Zootopia'nın yönetmeni Byron Howard bir projede birlikte çalışacaklarını açıkladı. İki usta ismin nasıl bir filme imza atacaklarını merak ediyoruz. Yapımın 2020 yılının Kasım ayında gösterime girmesi bekleniyor.
Ve işte iptal edilen projeler...
Planes 3
Planes 3'ün 2018'in yaz ayında gösterime girmesi bekleniyordu. Maalesef stüdyo, projeyi iptal etme kararı aldı.
Gigantic
2018 yılında gösterime girmesi beklenen ancak daha sonra 2020 yılına ertelenen film de, iptal edildi.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın