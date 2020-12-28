Dizüstü Bilgisayar Satışları Yüzde 71 Arttı

Pandemi, hem teknoloji alışkanlıklarını hem de teknoloji ihtiyaçlarını değiştirmeyi sürdürüyor. Evden çalışma ve online eğitimin öne çıktığı bu dönemde en çok ilgi gösterilen ürünlerin başında dizüstü bilgisayarlar geliyor. İncehesap.com verileri dizüstü bilgisayar satışlarının 2020'de adet bazında geçtiğimiz yıla oranla %71 arttığını gösteriyor.