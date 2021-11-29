DJI OM5 İncelemesi

Son zamanlarda özellikle dijital içerik üreticiler için çok sayıda ürünü değerlendirme şansımız oldu. Bunlar arasında bizim de kullandığımız Rode Wireless GO II mikrofondan tutun da Canon M50 Mark II fotoğraf makinesine kadar pek çok cihaz yer almıştı; hepsini kanalda bulabilirsiniz. Bugün ise yeni çıkış yapan ve yine YouTube, Instagram, TikTok ve türevleri için içerik üretenlerin ilgilenebileceği bir ürün olan DJI OM5 Gimbal'a yakından bakacağız.
DJI OM5 Tasarımı Nasıl?
Bu modelde DJI'ın bir önceki modeli OM4'e göre özellikle tasarım yönünde önemli farklılıklar yer alıyor. En çarpıcı olanı ise artık Gimbal'ın boyunu uzatabiliyorsunuz. DJI, gimbal'ın içine bir uzatma çubuğu yerleştirmiş ve bunu yukarı doğru çekerek boyunu 21,5 cm uzatabiliyorsunuz. Bu da size çekim sırasında daha özgür olma fırsatı veriyor ve daha da önemlisi kayıt alanı açısını genişletebiliyorsunuz. Böylece özellikle grup çekimleri için çok daha ideal duruma geldiğinden söz edebiliriz.
Selef modele kıyasla en önemli fark olarak bunu gösterebiliriz, ancak tasarım kısmında da farklılıklar göze çarpıyor. Bir kere OM4'e göre çok daha hafif ve kompakt yapıda tasarlanan OM5, kontrol menüsünün ergonomisini de değiştirmiş. Bu kimilerine daha uygun olacakken, OM4'ün ergonomisini beğenenler ise bu konuda fikir ayrılığına düşebilir elbette; denemeleri gerekli.
DJI OM5 Nasıl Kullanılıyor?
Kontrol menüsündeki tuşlara geldiğimizde ise, yine burada joystick'i görüyoruz. Onun yanında bir kayda başlama tuşumuz var, altında ise çift basarak gimbal'ı yatay ve dikey moda alabileceğiniz ve tek basarak da ön kamera ile arka kamera arasında geçiş yapabileceğiniz tuş bulunuyuor. Yan tarafa geldiğimizde de burada zum anahtarını, onun üzerinde de gimbal'ı açıp kapatacağınız güç tuşunu görüyoruz. Son tuş ise, öndeki tetik tuşu oluyor. Bu tuşu çekim modunu değiştirmek için kullanıyorsunuz. 1 kere basarak takip modunu açıyor, 2 kere basarak açıyı sıfırlayabiliyor, basılı tutarak gimbal'ı kitliyor, 1 kez basıp bırakıp sonra yine uzun basarsanız bu defa da spor moduna alabiliyorsunuz. Elbette bunlarla gimbal üzerinde tam hakimiyet kurabilmek için uygulamaya ihtiyacınız var ki o da DJI Mimo uygulaması oluyor.
DJI OM5 Özellikleri Neler?
Bu uygulamanın hem iOS hem Android desteği var, ancak Android tarafında biz açıkçası sorunlar yaşadık. Uygulamayı 2 farklı telefonda da kurup bağlanmaya çalışmamıza rağmen bağlantı sağlanamadı. iOS tarafında ise bir sorun görünmüyor. Ancak DJI'ın Android tarafını elden geçirmesi gerekli, zira uygulamaya bağlanamadan ActiveTrack özelliğinden faydalanamıyorsunuz.
Neyse ki direkt Bluetooth yolunu kullanarak cihaza bağlanmanız mümkün. Uygulama olmadan da telefonun kamera uygulamasını nispeten kontrol edebiliyorsunuz ki zaten aslında günün sonunda geldiğimiz nokta sarsıntısız titreşimsiz çekim yapabilmek istememiz. Akıllı telefonlarda özellikle üst seviye modellerde de aslında sarsıntı giderici teknolojiler mevcut. Ancak bunu bir de gimbal ile birleştirdiğiniz hem ortaya daha iyi bir sonuç çıkıyor hem de ergonomi açısından gimbal kullanımı daha rahat kuşkusuz.
DJI OM4'te olduğu gibi OM5'te de 3 yönlü stabilizasyon özelliği mevcut. Ayrıca telefon tutacağı da yine manyetik şekilde sunuluyor. Böylece telefonu kolayca bu tutacağa yerleştiriyor, bunu da yerine oturtuyorsunuz ve artık çekime hazırsınız. Performans olarak oldukça başarılı bulduğumuz açık; ancak bu anlamda farklı bir gimbal'ın sunduğundan çok da fazlasını sunmuyor elbette. Yani OM4 sahipleri eğer cihazlarından memnunlar ise, bu modele geçmek için çok büyük sebep bulamayacaktır diyebiliriz. Ha, yeni gimbal satın almak isteyenler için ise, elbette ergonomisyle de beraber önemli bir fark yaratacaktır.
Bu arada cihazın pil ömrünün 6 saate kadar olduğunu ve 1.5 saat içinde şarj edilebildiğini de söyleyelim.
Sonuç
Evet, sonuç olarak DJI OM5, önceki modele göre önemli tasarım değişiklikleri getiren bir model olmuş. Ergonomik yöndeki farklılıklar dışında özellikle uzatma çubuğunun ilave edilmesi önemli bir detay. Performansıyla da memnun kaldığımız cihazın bizce şu an için tek eksisi Android tarafındaki uygulama sorunu. Bunu da bir güncelleme ile halledeceklerdir diye düşünüyoruz. Cihazın şu an piyasada 2000 TL'ye bulabildiğinizi de söyleyelim. Bu anlamda biraz da pahalı bir seçenek halini alıyor.
CHIP Online Notu: %80
+ Ergonomik
+ Kullanışlı uzatma çubuğu
+ Kompakt yapı
+ İdeal performans
- Android uygulaması
- Pahalı
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