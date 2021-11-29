DJI OM5 İncelemesi

DJI, gimbal serisini daha kompakt hale getiriyor ve yeni özellikler eklemeyi de unutmuyor. Peki, DJI OM5 ne kadar iyi? İşte DJI OM5 incelemesi.

29 Kasım 2021 20:00

Ercan Uğurlu