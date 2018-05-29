DNS Ayarları Değiştirme Rehberi

Tüm işletim sistemlerinde DNS ayarlarınızı değiştirmek için yapmanız gerekenleri adım adım anlatıyoruz. İşte DNS ayarları değiştirme rehberimiz!

DNS Ayarları Değiştirme

Okuyucu Yorumları

Toplam 5 Yorum

windows 10 la birlikte gelen en büyük sorun

tüm işletim sistemleri demişsiniz ama linux yok..

Linux yaygın olarak kullanılmıyor sanırım, ondan yazılmamış olabilir

Bence dns değitirmeye gerek yok.Telekom bu dnsleri çalışmasını engeeleyebiliyor.En iyisi VPN kullanmak.Bunun için son sürüm opera kullanın, otomatik vpn bağlantısı yapıyor.Tek tuşla.Bu kadar rakamı girmeye yok.

@10 Aralık 2017 19:57 OPERA DERKEN HANGİ PRORAMI KURMALIYIZ

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