DNS ayarları nasıl değiştirilir? Güncel 2020 DNS çözümleri

DNS ayarları nasıl değiştirilir? Güncel 2020 DNS ayarları nelerdir? Sisteminizde DNS ayarlarını değiştirmek için yapmanız gerekenleri anlatıyoruz.

  • Zeynel A. Öztürk
DNS Ayarları Değiştirme

DNS sunucunuz, internete bağlandığınızda servis sağlayıcınız tarafından otomatik olarak belirlenir. Peki adını sıkça duyduğumuz DNS sunucusu nedir?

DNS'in ne olduğunu ve değiştirmeyi bilenler için listeyi hemen paylaşalım. Bu konuda yeni iseniz okumaya devam edin...

  1. Level3  DNS ayarları 209.244.0.3
  2. Google  DNS ayarları 8.8.8.8
  3. OpenDNS  DNS ayarları 208.67.222.222
  4. Verisign  DNS ayarları 64.6.64.6
  5. DNS.WATCH  DNS ayarları 84.200.69.80
  6. Comodo  DNS ayarları 8.26.56.26
  7. DNS Advantage  DNS ayarları 156.154.70.1
  8. SafeDNS  DNS ayarları 195.46.39.39
  9. OpenNIC  DNS ayarları 96.90.175.167
  10. Dyn  DNS ayarları 216.146.35.35
  11. Alternate DNS  DNS ayarları 198.101.242.72
  12. Yandex.DNS  DNS ayarları 77.88.8.8

DNS NEDİR?

DNS açılımı Domain Name Server'dir. Kısa adıyla DNS'i internetin telefon rehberine benzetebiliriz.

Yeni ve değişen alan adları için sürekli olarak güncellenen DNS sunucuları, web tarayıcınızın adres çubuğuna yazdığınız adresi sayısal IP adreslerine dönüştürür ve bilgisayarınıza geri gönderir. Böylece bilgisayarınız, web sitesinin bulunduğu sunucuya bu IP adresi üzerinden bağlanarak sayfaları indirir.

DNS ADRESİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

Servis sağlayıcınız, DHCP yoluyla DNS sunucunuzu otomatik olarak seçer ancak size sunulan DNS sunucusunu kullanmak gibi bir zorunluluğunuz yok. Peki DNS değiştirmek neden gerekir, DNS adresi nasıl değiştirilir? Cevapları aşağıda bulacaksınız.

DNS Değiştirmek Neden Gerekir?

DNS sunucusu değiştirmeden hayatınıza devam edebilirsiniz, ancak değiştirmek için birden fazla nedeniniz olabilir. Bunlar arasında;

  • DNS tabanlı engelleri aşmak,
  • Daha hızlı bir DNS sunucusu kullanmak,
  • Girdiğiniz siteleri günlüğüne kaydetmeyen bir DNS kullanmak,
  • Şifreli DNS kullanmak

gibi nedenler sayılabilir. Bununla birlikte DNS'in engelleri kesin olarak aşmanızı sağlamayabileceğini, şifreli DNS kullanmadığınız sürece gizlilik açısından size çok şey kazandırmayacağını söyleyelim.

IP tabanlı engelleri aşmak 

IP tabanlı engelleri aşmak için VPN kullanmanız, DNS isteklerinizi kimsenin görmemesi için Simple Dnscrypt gibi şifreli DNS programlarını kullanmanız gerekiyor.

DNS NASIL DEĞİŞTİRİLİR? WİNDOWS 10 DNS AYARLARI

DNS ayarlarınızı değiştirmeden önce ayarlarınızı bir yere not almanızı tavsiye ediyoruz. Yanlış DNS ayarları internete bağlanmanızı engelleyebilir.

1. Başlat düğmesine sağ tıklayın ve Ağ bağlantıları öğesine tıklayın, ardından Bağdaştırıcı seçeneklerini değiştir'e tıklayın.

Alternatif olarak Denetim Masası'nı açıp "Ağ durumunu ve görevleri görüntüle" öğesine gidebilirsiniz.

2. Açılan pencerede mevcut internet bağlantınızı bulun ve üzerine çift tıklayın. Bu bağlantı çoğu zaman "Yerel Ağ bağlantısı", "Ethernet", "Wi-Fi" veya servis sağlayıcınızın adı olarak görünecektir. Wi-Fi ve ethernet bağdaştırıcısı için DNS ayarlarını iki defa değiştirmeniz gerekebilir.

3. Özellikler düğmesine tıklayın.

4. İnternet Protokolü Sürüm 4 (TCP/IPv4)'e tıklayarak seçin ve Özellikler'e tıklayın.

5. Seçili değilse "Aşağıdaki DNS sunucu adreslerini kullan" üzerine tıklayın.

6. Yeni DNS adreslerini girin ve Tamam'a tıklayarak tüm açık pencereleri kapatın. Yazımızın devamında bazı alternatif DNS'lerin listesini bulabileceksiniz.

ANDROID DNS AYARLARI VE DNS DEĞİŞTİRME

Android'de DNS sunucunuzu değiştirmek için yapmanız gerekenler şu şekilde;

1. Wi-Fi bağlantıları listesini açın ve bağlı olduğunuz ağa uzun dokunun.

2. "Ağ ayarlarını değiştir" seçeneğine dokunun ve "Gelişmiş ayarları göster" üzerine dokunun.

3. "IP ayarları" altında Statik seçeneğini seçtiğinizde DNS ayarlarını değiştirmeniz mümkün olacak.

IOS DNS AYARLARI VE DNS DEĞİŞTİRME

iOS'ta DNS sunucunuzu değiştirmek için yapılması gerekenler;

Wi-Fi Ayarları ekranını açın ve bağlı olduğunuz ağın yanındaki ok simgesine dokunun.

DNS alanına dokunun ve DNS sunucularının adresini girin.

Herkese Açık DNS sunucuları (güncel liste)

Sağlayıcı Birincil DNS sunucusu İkincil DNS sunucusu
Level3 209.244.0.3 209.244.0.4
Google 8.8.8.8 8.8.4.4
OpenDNS 208.67.222.222 208.67.220.220
Verisign 64.6.64.6 64.6.65.6
DNS.WATCH 84.200.69.80 84.200.70.40
Comodo 8.26.56.26 8.20.247.20
DNS Advantage 156.154.70.1 156.154.71.1
SafeDNS 195.46.39.39 195.46.39.40
OpenNIC 96.90.175.167 193.183.98.154
Dyn 216.146.35.35 216.146.36.36
Alternate DNS 198.101.242.72 23.253.163.53
Yandex.DNS 77.88.8.8 77.88.8.1

Mayıs 2018 İtibariyle Herkese Açık DNS sunucuları

Sağlayıcı Birincil DNS sunucusu İkincil DNS sunucusu
Level3 209.244.0.3 209.244.0.4
Verisign 64.6.64.6 64.6.65.6
Google 8.8.8.8 8.8.4.4
Quad9 9.9.9.9 149.112.112.112
DNS.WATCH 84.200.69.80 84.200.70.40
Comodo Secure DNS 8.26.56.26 8.20.247.20
OpenDNS Home 208.67.222.222 208.67.220.220
Norton ConnectSafe 199.85.126.10 199.85.127.10
GreenTeamDNS 81.218.119.11 209.88.198.133
SafeDNS 195.46.39.39 195.46.39.40
OpenNIC1 69.195.152.204 23.94.60.240
SmartViper 208.76.50.50 208.76.51.51
Dyn 216.146.35.35 216.146.36.36
FreeDNS 37.235.1.174 37.235.1.177
Alternate DNS 198.101.242.72 23.253.163.53
Yandex.DNS 77.88.8.8 77.88.8.1
UncensoredDNS 91.239.100.100 89.233.43.71
Hurricane Electric 74.82.42.42  
puntCAT 109.69.8.51  
Neustar 156.154.70.1 156.154.71.1
Cloudfare 1.1.1.1 1.0.0.1
Fourth Estate 45.77.165.194  
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Okuyucu Yorumları

Toplam 6 Yorum

windows 10 la birlikte gelen en büyük sorun

tüm işletim sistemleri demişsiniz ama linux yok..

Linux yaygın olarak kullanılmıyor sanırım, ondan yazılmamış olabilir

Bence dns değitirmeye gerek yok.Telekom bu dnsleri çalışmasını engeeleyebiliyor.En iyisi VPN kullanmak.Bunun için son sürüm opera kullanın, otomatik vpn bağlantısı yapıyor.Tek tuşla.Bu kadar rakamı girmeye yok.

@10 Aralık 2017 19:57 OPERA DERKEN HANGİ PRORAMI KURMALIYIZ

@24 Nisan 2018 11:23 opera Web Browser zaten direct indirip kurulacak .

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