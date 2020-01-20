DNS ayarları nasıl değiştirilir? Güncel 2020 DNS çözümleri

DNS sunucunuz, internete bağlandığınızda servis sağlayıcınız tarafından otomatik olarak belirlenir. Peki adını sıkça duyduğumuz DNS sunucusu nedir?
DNS'in ne olduğunu ve değiştirmeyi bilenler için listeyi hemen paylaşalım. Bu konuda yeni iseniz okumaya devam edin...
- Level3 DNS ayarları 209.244.0.3
- Google DNS ayarları 8.8.8.8
- OpenDNS DNS ayarları 208.67.222.222
- Verisign DNS ayarları 64.6.64.6
- DNS.WATCH DNS ayarları 84.200.69.80
- Comodo DNS ayarları 8.26.56.26
- DNS Advantage DNS ayarları 156.154.70.1
- SafeDNS DNS ayarları 195.46.39.39
- OpenNIC DNS ayarları 96.90.175.167
- Dyn DNS ayarları 216.146.35.35
- Alternate DNS DNS ayarları 198.101.242.72
- Yandex.DNS DNS ayarları 77.88.8.8
DNS NEDİR?
DNS açılımı Domain Name Server'dir. Kısa adıyla DNS'i internetin telefon rehberine benzetebiliriz.
Yeni ve değişen alan adları için sürekli olarak güncellenen DNS sunucuları, web tarayıcınızın adres çubuğuna yazdığınız adresi sayısal IP adreslerine dönüştürür ve bilgisayarınıza geri gönderir. Böylece bilgisayarınız, web sitesinin bulunduğu sunucuya bu IP adresi üzerinden bağlanarak sayfaları indirir.
DNS ADRESİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR?
Servis sağlayıcınız, DHCP yoluyla DNS sunucunuzu otomatik olarak seçer ancak size sunulan DNS sunucusunu kullanmak gibi bir zorunluluğunuz yok. Peki DNS değiştirmek neden gerekir, DNS adresi nasıl değiştirilir? Cevapları aşağıda bulacaksınız.
DNS Değiştirmek Neden Gerekir?
DNS sunucusu değiştirmeden hayatınıza devam edebilirsiniz, ancak değiştirmek için birden fazla nedeniniz olabilir. Bunlar arasında;
- DNS tabanlı engelleri aşmak,
- Daha hızlı bir DNS sunucusu kullanmak,
- Girdiğiniz siteleri günlüğüne kaydetmeyen bir DNS kullanmak,
- Şifreli DNS kullanmak
gibi nedenler sayılabilir. Bununla birlikte DNS'in engelleri kesin olarak aşmanızı sağlamayabileceğini, şifreli DNS kullanmadığınız sürece gizlilik açısından size çok şey kazandırmayacağını söyleyelim.
IP tabanlı engelleri aşmak
IP tabanlı engelleri aşmak için VPN kullanmanız, DNS isteklerinizi kimsenin görmemesi için Simple Dnscrypt gibi şifreli DNS programlarını kullanmanız gerekiyor.
DNS NASIL DEĞİŞTİRİLİR? WİNDOWS 10 DNS AYARLARI
DNS ayarlarınızı değiştirmeden önce ayarlarınızı bir yere not almanızı tavsiye ediyoruz. Yanlış DNS ayarları internete bağlanmanızı engelleyebilir.
1. Başlat düğmesine sağ tıklayın ve Ağ bağlantıları öğesine tıklayın, ardından Bağdaştırıcı seçeneklerini değiştir'e tıklayın.
Alternatif olarak Denetim Masası'nı açıp "Ağ durumunu ve görevleri görüntüle" öğesine gidebilirsiniz.
2. Açılan pencerede mevcut internet bağlantınızı bulun ve üzerine çift tıklayın. Bu bağlantı çoğu zaman "Yerel Ağ bağlantısı", "Ethernet", "Wi-Fi" veya servis sağlayıcınızın adı olarak görünecektir. Wi-Fi ve ethernet bağdaştırıcısı için DNS ayarlarını iki defa değiştirmeniz gerekebilir.
3. Özellikler düğmesine tıklayın.
4. İnternet Protokolü Sürüm 4 (TCP/IPv4)'e tıklayarak seçin ve Özellikler'e tıklayın.
5. Seçili değilse "Aşağıdaki DNS sunucu adreslerini kullan" üzerine tıklayın.
6. Yeni DNS adreslerini girin ve Tamam'a tıklayarak tüm açık pencereleri kapatın. Yazımızın devamında bazı alternatif DNS'lerin listesini bulabileceksiniz.
ANDROID DNS AYARLARI VE DNS DEĞİŞTİRME
Android'de DNS sunucunuzu değiştirmek için yapmanız gerekenler şu şekilde;
1. Wi-Fi bağlantıları listesini açın ve bağlı olduğunuz ağa uzun dokunun.
2. "Ağ ayarlarını değiştir" seçeneğine dokunun ve "Gelişmiş ayarları göster" üzerine dokunun.
3. "IP ayarları" altında Statik seçeneğini seçtiğinizde DNS ayarlarını değiştirmeniz mümkün olacak.
IOS DNS AYARLARI VE DNS DEĞİŞTİRME
iOS'ta DNS sunucunuzu değiştirmek için yapılması gerekenler;
Wi-Fi Ayarları ekranını açın ve bağlı olduğunuz ağın yanındaki ok simgesine dokunun.
DNS alanına dokunun ve DNS sunucularının adresini girin.
Herkese Açık DNS sunucuları (güncel liste)
|Sağlayıcı
|Birincil DNS sunucusu
|İkincil DNS sunucusu
|Level3
|209.244.0.3
|209.244.0.4
|8.8.8.8
|8.8.4.4
|OpenDNS
|208.67.222.222
|208.67.220.220
|Verisign
|64.6.64.6
|64.6.65.6
|DNS.WATCH
|84.200.69.80
|84.200.70.40
|Comodo
|8.26.56.26
|8.20.247.20
|DNS Advantage
|156.154.70.1
|156.154.71.1
|SafeDNS
|195.46.39.39
|195.46.39.40
|OpenNIC
|96.90.175.167
|193.183.98.154
|Dyn
|216.146.35.35
|216.146.36.36
|Alternate DNS
|198.101.242.72
|23.253.163.53
|Yandex.DNS
|77.88.8.8
|77.88.8.1
Mayıs 2018 İtibariyle Herkese Açık DNS sunucuları
|Sağlayıcı
|Birincil DNS sunucusu
|İkincil DNS sunucusu
|Level3
|209.244.0.3
|209.244.0.4
|Verisign
|64.6.64.6
|64.6.65.6
|8.8.8.8
|8.8.4.4
|Quad9
|9.9.9.9
|149.112.112.112
|DNS.WATCH
|84.200.69.80
|84.200.70.40
|Comodo Secure DNS
|8.26.56.26
|8.20.247.20
|OpenDNS Home
|208.67.222.222
|208.67.220.220
|Norton ConnectSafe
|199.85.126.10
|199.85.127.10
|GreenTeamDNS
|81.218.119.11
|209.88.198.133
|SafeDNS
|195.46.39.39
|195.46.39.40
|OpenNIC1
|69.195.152.204
|23.94.60.240
|SmartViper
|208.76.50.50
|208.76.51.51
|Dyn
|216.146.35.35
|216.146.36.36
|FreeDNS
|37.235.1.174
|37.235.1.177
|Alternate DNS
|198.101.242.72
|23.253.163.53
|Yandex.DNS
|77.88.8.8
|77.88.8.1
|UncensoredDNS
|91.239.100.100
|89.233.43.71
|Hurricane Electric
|74.82.42.42
|puntCAT
|109.69.8.51
|Neustar
|156.154.70.1
|156.154.71.1
|Cloudfare
|1.1.1.1
|1.0.0.1
|Fourth Estate
|45.77.165.194
Okuyucu YorumlarıToplam 6 Yorum Giriş Yapın
windows 10 la birlikte gelen en büyük sorun
tüm işletim sistemleri demişsiniz ama linux yok..
Linux yaygın olarak kullanılmıyor sanırım, ondan yazılmamış olabilir
Bence dns değitirmeye gerek yok.Telekom bu dnsleri çalışmasını engeeleyebiliyor.En iyisi VPN kullanmak.Bunun için son sürüm opera kullanın, otomatik vpn bağlantısı yapıyor.Tek tuşla.Bu kadar rakamı girmeye yok.
@10 Aralık 2017 19:57 OPERA DERKEN HANGİ PRORAMI KURMALIYIZ
@24 Nisan 2018 11:23 opera Web Browser zaten direct indirip kurulacak .