Doğrulanan ve satışta olan katlanan telefonlar

Piyasaya sürüleceği doğrulanan ve bugün satın alınabilen katlanan telefonlar hangileri? Sıraladık!

Doğrulanan katlanan telefonlar

Katlanan telefonlar, özellikle yüksek fiyatları nedeniyle henüz yaygınlaşmadılar. Ancak yeni telefonlar geldikçe fiyatlar, bir miktar gerilmeye başladı. Aşağıda, bugün itibariyle çıkacağı doğrulanan veya piyasada olan katlanan telefonları sıraladık.

Samsung Galaxy Z Fold 2

Samsung Galaxy Fold'un devamı olan Galaxy Z Fold 2, ilk telefona benzer bir tasarıma sahip. Telefonun ana ekranı, katlandığında iç tarafta kalıyor ve bu durumda dıştaki ikinci ekranı kullanmanız gerekiyor. Yeni sürümde dış ekran, 6,2 inçe büyütüldüğünden, telefon katlandığında da hantal da olsa standart bir akıllı telefon gibi kullanılabiliyor.

Samsung Galaxy Z Flip

Galaxy S20 ile birlikte tanıtılan Samsung Galaxy Z Flip, Samsung'un ikinci katlanan telefonu. Samsung Galaxy Z Flip, dikey değil yatay olarak katlanıyor, böylece tablet boyutundan telefon boyutlarına küçülüyor.

Samsung Galaxy Fold

2019'da Galaxy S10 ile birlikte ortaya çıkan katlanan Samsung Galaxy Fold, biraz hantal olsa da hepimizi etkilemişti. Önde 4,6 inç Super AMOLED ekranla gelen cihaz, içerisinde katlanan 7,3 inç QHD+ Dynamic AMOLED ekranı barındırıyor.

Huawei Mate Xs

Huawei Mate X'in yerine geçen Huawei Mate Xs, ekranını her zaman görebileceğiniz bir biçimde katlanıyor. Kirin 990 yonga seti ve 8GB RAM ile güçlü bir telefon olan Huawei Mate Xs'nin fiyatı da oldukça yüksek.

Huawei Mate X

Farklı bir yaklaşıma sahip olan Huawei Mate X'in 8 inçlik tek ekranı, katlanarak önde 6,6 inç ve arkada 6,4 inç ekranlar haline geliyor.

Motorola Razr

Motorola'nın yeniden hayata döndürdüğü Razr, nostaljik "kapaklı" telefon tasarımını katlanan ekranla buluşturuyor. Telefon, yukarı-aşağı yönünde katlandığından Motorola Razr V3'ü hatırlatıyor.

Microsoft Surface Duo

Microsoft'un yıllardır beklenen bu telefonunun gerçekten bir telefon olup olmadığı tartışılabilir. Çift ekranlı cihazın ekranı 360 dereceye kadar dönebiliyor.

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