Doğum günü bilmecesini çözebilir misiniz? Yaşlı kadının doğum tarihi nedir?

Yaşlı kadının yaşını hesaplayabilir misiniz? Popular Science'da yer alan bilmecede yaşlı kadının Ahmet ve Ayşe'ye sorduğu doğum günü bilmecesi kafaları karıştırıyor. Bilmece şu şekilde:
Yaşlı bir kadın yolunuzu kesiyor ve size bir bilmece soruyor. Doğum gününü tahmin etmenizi istiyor. Size 10 muhtemel tarihin yer aldığı bir liste veriyor ve iki arkadaşınıza (Ahmet ve Ayşe) sırasıyla doğduğu ayı ve doğduğu günü söylüyor. Ahmet, bu problemi 2015 yılında Facebook'ta gördüğünden çok emin fakat nasıl çözüleceğini hatırlamıyor.
Kadının size, Ahmet'e ve Ayşe'ye verdiği 10 muhtemel tarih, zamana göre aşağıda sıralanmış.
15 Mayıs, 16 Mayıs, 19 Mayıs
17 Haziran, 18 Haziran
14 Temmuz, 16 Temmuz
14 Ağustos, 15 Ağustos, 17 Ağustos
Ahmet ve Ayşe, tarihleri dikkatle inceledikten sonra şöyle cevap veriyor:
Ahmet: "Doğum gününün ne zaman olduğundan emin değilim fakat Ayşe'nin tahmin edemediğinden eminim."
Ayşe: "Daha önce tahmin edemiyordum ama şimdi edebiliyorum!"
Ahmet: "Çok iyi! O halde doğum gününü ben de biliyorum."
Bu diyaloğa göre, yaşlı kadının doğum günü ne zamandı?
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Claire Maldarelli/Popular Science. Ç: O.
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