Dokunmatik Ekrana "Hayır" Dediler
Dokunmatik ekranlar tüm dünyayı sarmaya devam ediyor ama bazıları da bu ekranları terk etmeye hazırlanıyor!
- Levent Öztürk
ABD ordusu normalde teknolojiyi mümkün olduğu kadar kullanmayı tercih ediyor. Ancak bu sefer, geri adım atmaya karar vermiş gibi görünüyor. ABD Donanması, önümüzdeki 18-24 ay içerisinde "destroyer" türü deniz araçlarındaki dokunmatik ekranları kaldırarak geleneksel fiziksel kontrollere geri dönecek. Bu kararın alınma sebebi ise, USS John S. McCain'in 2017 yılında geçirdiği ve 10 denizcinin ölümü ile sonuçlanan kazanın ardından donanmadan alınan geri bildirim. Rapora göre savaş gemisinin karmaşık dokunmatik ekranlı arayüzü ve kötü eğitim, Liberyalı başka bir deniz aracı ile çarpışmasında büyük bir rol oynadı.
Bu değişim DDG-51 sınıfı (Arleigh Burke) "Integrated Bridge and Navigation System" (Entegre Kaptan Köşkü ve Navigasyon Sistemi) kullanan gemilerin tamamını etkileyecek ve ilk değişimlerin 2020 yazında yapılması bekleniyor. Değişim geçirecek olan kullanımdaki ilk gemi USS Ramage olacakken dokunmatik ekran kullanmayı bırakacak ilk yeni gemi ise USS Ted Stevens olacak.
Aslında bu kararı, teknolojiyi doğrudan reddetmektense mantıklı ve kolay kullanılır olması gerektiğine yönelik bir kabul olarak görmek gerekiyor. Tuğamiral Bill Galinis'in de belirttiği üzere "sadece yapabiliyor olmanız, yapmanız gerektiği anlamına gelmiyor." Donanma, sistemin "gereksiz derecede karmaşık" olduğunu düşünmeden dokunmatik ekranları kullanmaya başladı ve eğer denizciler bir gemiden başkasına geçiyorlarsa uyum sürecini kolaylaştırmak için "kaptan köşkü ortaklığı" olması gerekiyor.
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