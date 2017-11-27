Dolly, Klon Olduğu İçin mi Erken Öldü?

Ünlü klon koyun Dolly'nin ölme sebebi, yıllardır düşünüldüğü gibi bir klon olması değilmiş...

Klon koyun Dolly, neden öldü?

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