Dolly, Klon Olduğu İçin mi Erken Öldü?
Ünlü klon koyun Dolly'nin ölme sebebi, yıllardır düşünüldüğü gibi bir klon olması değilmiş...
Koyun Dolly vücut hücrelerinden klonlandığı yıl olan 1996'dan beri biyo-teknoloji büyük adımlarla ilerliyor. 2003 yılında, bir koyun için genç sayılan yedi yaşında ölen Dolly, erken ölüm sebebinin klon olması olduğu tahmin edilmişti. Ancak yeni araştırmalar bu tahminin doğru olmadığını ortaya çıkardı.
Bu hikayenin tamamı, yalnızca beş buçuk yaşındayken ortaya çıkan Dolly'nin sol dizinde osteoartritten kısaca bahsetmiş tek bir konferans özetine kadar izlenebilir. Koyunlar tipik olarak yaklaşık 10 ya da 12 yaşları arasında yaşıyorlar; Dolly, yedi yaşından önce öldüğünde, bilim adamları, erken ölümünün ve erken başlangıç artritinin bir şekilde hayvan klonlanmasıyla ilişkili olduğunu düşünüyorlardı. Sonunda da, Dolly'nin klonlama sonucunda öldüğü kabul edilmişti.
Bilimsel raporlarda yayınlanan yeni araştırmalar, Dolly'nin sağlıkla ilgili komplikasyonlarının klonlamanın sonucu olmadığını ve Dolly'nin yıpranmış eklemlerinin normal olduğunu ortaya çıkardı.
Biyologlar, Dolly ile aynı klonal hattan üretilen dört - sekiz yaşları arasındaki koyunlar üzerinde yapılan bir çalışmanın ardından, geçen yıl bu durumdan şüphelenmeye başladılar. Araştırmacılar koyunların üçünde hafif osteoartrit, biri de orta şiddette osteoartir bulgusu buldular. "Nottingham Dollies" olarak bilinen bu hayvanların incelenmesi, bu belirli klonların normal olarak yaşlandığını ve Dolly'nin bir çeşit anomali olduğunu ileri sürdü.
Kısacası klon koyun Dolly, doğal sebeplerle hayatını kaybetmişti...
Ali Ruhi Öztürk
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