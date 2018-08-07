Dolphin emülatörü Android'e geri dönüyor
Tartışmalı Dolphin emülatörü, Gogole Play Store'a geri dönüyor...
Bir süre önce Android mağazasından geri çekilen Dolphin emülatörü, Play Store'a geri döndü.
Google Play Store'daki notlara eklenmiş çok fazla bilgi yok, ancak geliştirici uygulamayı düzenli olarak güncellemeyi amaçlıyor. Android için mevcut olmasına rağmen, uygulama şu anda Nvidia Shield gibi Android TV kutuları ile uyumlu değil. Ancak bu durumun yakın gelecekte bir şekilde düzeltileceği tahmin ediliyor.
Emülatörü denemek istiyorsanız Google Play Store'a gidebilir ve uygulamayı indirebilirsiniz. Bariz olabilir ancak, emülatör önceden yüklenmiş oyunlar ile sunulmuyor ve kendi ihtiyacınızı başka kaynaklardan karşılamanız gerekiyor.
Levent Öztürk
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