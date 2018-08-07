Dolphin emülatörü Android'e geri dönüyor

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Robotlar ve Yapay Zekâ

Vahşi Batı

Nostalji: 80'ler

Kayıp Şehirler

Dinozorlar

Savaş Makineleri

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Korsanlar