Domuzlar, Oyun Kolu İle Oyun Oynayabilir mi? Görünüşe Göre Evet!

Yorkshire domuzları Hamlet ve Omelette ile Panepinto mikro domuzları Ebony ve Ivory, türleri için önemli birer elçi konumuna yükseldiler. Bilim insanları bu dörtlüyü, video oyun oynayabilme yeteneklerini ölçmek için özel bir araştırmada kullandılar.
Purdue hayvan davranışı uzmanı Candace Croney ve şempanze algı uzmanı Sarah Boysen, Frontiers in Psychology dergisinde yayımlanan araştırmanın ortak yazarlığını yaptılar. Araştırma, çiftlik hayvanlarının algı süreçlerini (hafıza, dikkat ve kavramsallaştırma gibi) inceleyen bir deneyi anlatıyordu.
Deneyin ilk kısmında domuzlara bir oyun kolunu burunları ile nasıl kullanabilecekleri öğretildi. Daha sonra da bu kolu kullanarak, önlerindeki bir ekran üzerinde bir video oyun oynayabilecekleri gösterildi. Her ne kadar domuzların oynadıkları oyunlar bizler için pek karmaşık olmasa da, oyunu oynayabilmek adına etkileyici bir yetenek göstermiş olmaları oldukça şaşırtıcıydı.
Makalede belirtildiği üzere her bir domuz görevlerini beklenenden çok daha yüksek bir seviyede gerçekleştirerek "hayvanların, kontrol kolunun hareketinin ekrandaki imlecin hareketine bağlı olduğunu anladığını önermekteydi". Domuzlar oyunu doğru oynadıklarında yiyecek ile ödüllendiriliyorlardı ancak sözlü cesaretlendirmeye de yanıt verdiler.
Her ne kadar domuzlar "primatlarda kavramın tam anlayışı için kullanılan kriterlere ulaşamamış" olsalar da, araştırmacılar bunun sebebinin deney işlevleri ile bağlantılı olabileceğini tahmin ediyorlar. Deney, sınırlı el-göz koordinasyonu (bu durumda burun-göz koordinasyonu da denilebilir) olan hipermetrop hayvanlar için tasarlanmamıştı. Bilim insanları, ileride dokunmatik ekranlar ile deneyin tekrar denenebileceğini söylüyorlar.
Araştırma oldukça küçük ve kapsam olarak sınırlıydı ancak bilim insanlarının domuzların zekasını ve hayvanların öğrenme yeteneğini anlamaları için önemli sonuçları olabilir. Araştırmacılar, deneyi daha da ilerleterek bilgisayarların ve sembollerin domuzlarla iletişim için kullanılıp kullanılamayacağını görmek istiyorlar.
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