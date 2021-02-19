Domuzlar, Oyun Kolu İle Oyun Oynayabilir mi? Görünüşe Göre Evet!

Bilim insanları bir deney çerçevesinde dört domuza, oyun kolu ile video oyun oynamayı öğretti. Daha da şaşırtıcı olansa, domuzların bu işte oldukça başarılı olmaları...

19 Şubat 2021 00:03

Levent Öztürk