Donald Trump, Ay'a Yeniden İnsan Gönderme Peşinde!
Donald Trump, NASA'ya astronotları yıllar sonra yeniden Ay'a yollaması için direktif verdi!
ABD Başkanı Donald Trump, NASA'ya astronotları Ay'a yollamasını söylüyor. İnsanların en son Ay'a ayak basışı on yıllar önce 1972'deki Apollo 17 görevinde olmuştu. Başkan Donald Trump'un Monday of Space Policy Directive 1'i imzalamasıyla bu şimdi yeniden gerçekleşebilir ve NASA, Ay'a yeniden astronot gönderebilir.
Bu hareketle NASA'nın enerjisi yakın komşumuz Ay'a çevrilecek ve bu, insanları Mars'a gönderme konusuna yoğunlaşan Başkan Obama'dan farklı bir yöne gidişi gösteriyor.
Yine de Ay'a dönüşümüz o kadar da yakın görünmüyor. Başkan Trump'ın direktifi, NASA'nın yeni ve çok uzun süreli bir Ay projesinin başlangıcına işaret ediyor ve burada astronotları Dünya ile Ay arasında taşıyacak yeni güvenli teknolojiler kullanılacak.
H. Hüseyin Öztürk
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