Donald Trump, Google ve Facebook'a savaş açtı
ABD Başkanı Donald Trump ve dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Facebook ve Google arasındaki sorunlar sürüyor
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump birbirinden çarpıcı eylemlerde bulunmaya devam ediyor. Bilindiği üzere Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Facebook, Google ve Twitter gibi firmalar arasında büyük bir gerginlik söz konusuydu. Facebook, Google ve pek çok sosyal medya servisi, Donald Trump aleyhinde yapılan haber ve paylaşımlar nedeniyle Beyaz Saray'ın kara listesine girmişlerdi. Şimdi ise iddialara göre Trump, Facebook, Google ve Twitter hakkında rekabet kanunlarını ihlal ettikleri gerekçesiyle bir tasarı hazırlıyor.
Beyaz Saray'a yakın kaynaklar, federal yetkililerin ve yasa düzenleyicilerin Facebook ve Google'a operasyon düzenlemesi kolaylaştıracak bir tasarı üzerinde çalışıyor. Beyaz Saray Sekreteri Lindsey Walters, bu kanun tasarısının taslağının resmileştiği hakkındaki söylentileri doğrulamadı. Lindsey Walters, bahsi geçen taslağın sadece büyük şirketlere değil değil; tüm sosyal medya servislerine yönelik olduğunu vurguladı.
Facebook ve Google hakkında rekabet kanunlarının ihlal edildiği gerekçesiyle bazı Avrupa Birliği üyeleri tarafından da soruşturma başlatılmıştı. İtalyan yetkililer, Facebook'un WhatsApp'ı satın alması üzerine 2016 yılında sosyal medya devi üzerine araştırma kararı aldı. Avrupa Birliği Ticaret Komisyonu, daha da ileri giderek 2018 yılının Haziran ayında Google'a 4,4 milyar euro'luk ceza vermişti. Dedikodular doğruysa Donald Trump bu cezaları kullanarak, sevmediği şirketlerin canını biraz sıkmak istiyor.
Barış Terun
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