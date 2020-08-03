Donald Trump, TikTok'u ABD'de Yasaklayacak

ABD ve TikTok krizi büyüyor. Donald Trump, ABD'de TikTok'un kullanımını yasaklayacağını söylerken, TikTok'tan da Trump'a cevap geldi!

  • Ercan Uğurlu
Donald Trump, TikTok'u ABD'de Yasaklayacak

ABD'de TikTok, krizi büyümeye devam ediyor. Dünyaca ünlü sosyal medya video platformu TikTok hakkında son dönemde ortaya atılan iddialara bir yenisi daha katıldı. Ancak bu kez yeni iddia ABD Başkanı Donald Trump tarafından ortaya atıldı.

Donald Trump, çok yakında TikTok'un ABD'deki faaliyetlerine son vereceğini söyledi. Trump daha da ileri giderek, bunun oldukça kısa bir süre içinde yapılacağını söylerken, uygulamanın yasaklanacağı tarihi ise paylaşmadı.

TikTok, Çin merkezli ByteDance şirketinin bir uygulaması olarak tüm dünyada yaygın olarak kullanılıyor. ABD'nin TikTok'a karşı tavır almasının sebebi olarak ise, uygulamanın Amerikalı kullanıcıların kişisel bilgilerini Çin yönetimi ile paylaşması şeklinde gösteriliyor.

Öte yandan TiKTok uygulamasının Microsoft tarafından ByteDance'den satın alınacağına yönelik haberler de var. Fakat bu henüz doğrulanmış bir bilgi değil.

Donald Trump'ın açıklamasının ardından ise TikTok'un ABD'deki CEO'su Vanessa Pappas tarafından bir açıklama yapıldı. Sosyal medya üzerinden Donald Trump'a cevap veren Vanessa, daha uzun süre ABD'de olmaya devam edeceklerini söylerken, kendilerini destekleyen ve TikTok'u kullanan milyonlarca Amerikalıya da teşekkürlerini iletti.

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